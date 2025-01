Incendies à Los Angeles : Clippers-Hornets et Lakers-Spurs reportés !

Alors que Los Angeles est la proie des flammes depuis plusieurs jours déjà, la NBA a annoncé le report de deux nouvelles rencontres. Le Clippers – Hornets et le Lakers – Spurs qui devaient avoir lieu ce samedi ont été reportés à une date ultérieure.

Les incendies de Los Angeles ne sont toujours pas maitrisés, causant mort et destruction depuis le début de la semaine. Des milliers de maisons et de bâtiments ont déjà été emportés par les flammes, dont le domicile de J.J. Redick, le coach des Lakers.

Le match entre les Lakers et les Hornets initialement prévu ce jeudi avait déjà été reporté à cause de la catastrophe qui touche actuellement la Californie. Cette nuit, on a appris que les rencontres de ce samedi entre les Clippers et les Hornets mais aussi le Lakers – Spurs avaient aussi été reportés par la NBA. La Ligue a confirmé l’information dans un communiqué officiel.

The following has been released by the NBA. pic.twitter.com/5cIz1BUFt7

— NBA Communications (@NBAPR) January 11, 2025

On ne verra donc pas Wemby défier les Lakers ce samedi. Pourtant, il y a quelques heures, J.J. Redick (pourtant bien affecté par les dégâts) avait expliqué que ses joueurs espéraient jouer malgré la catastrophe qui touche la côte Ouest. La NBA en aura décidé autrement.

Source texte : NBA / Marc Stein / ESPN