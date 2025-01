Durant le match entre Thunder et Wizards, Shai Gilgeous-Alexander est devenu le troisième joueur canadien de l’histoire à dépasser les 10 000 points en carrière. Une petite milestone très symbolique pour un joueur qui surclasse actuellement la ligue en termes de basket.

Shai Gilgeous-Alexander ne l’aura pas forcément fêté après la rencontre, mais l’information est à signaler. Dans l’énorme taule que le Thunder a infligé aux Wizards cette nuit, le leader d’Oklahoma City a passé les 10 000 points en carrière. Il devient le troisième canadien à le faire, après Steve Nash et Andrew Wiggins.

À 26 ans, il est néanmoins (très) en retard sur les temps de passages des scoreurs les plus prolifiques de l’histoire, Kevin Durant ayant à titre d’exemple atteint ce palier avec le Thunder à 24 ans. Est-ce un point important ? Pas forcément, car ce qui importe le plus aujourd’hui est sans doute son niveau de jeu actuel. Favori pour le trophée de MVP à l’heure où ces lignes sont écrites, Shai continue son chemin en écrasant soir après soir ses adversaires avec une classe rare en termes de jeu. Et c’est cela que l’on retient, des tribunes d’OKC à la rédaction de TrashTalk.

