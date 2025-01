Les Français de la nuit en NBA : Guerschon Yabusele trop seul dans la raquette face au Magic

4 Français étaient sur le pont la nuit dernière en NBA et comment s’en sont-ils sortis ? Voici le résumé de toutes les performances made in France pour bien commencer la journée de Guerschon Yabusele à Tidjane Salaün en passant par le duo de Français de Washington.

Les résultats de la nuit NBA

Knicks – Bucks : 140-106 (stats)

– Bucks : 140-106 (stats) Mavericks – Nuggets : 101-112 (stats)

: 101-112 (stats) Bulls – Kings : 119-124 (stats)

: 119-124 (stats) Celtics – Pelicans : 120-119 (stats)

– Pelicans : 120-119 (stats) Cavaliers – Pacers : 93-108 (stats)

: 93-108 (stats) Magic – Sixers : 104-99 (stats)

– Sixers : 104-99 (stats) Wizards – Thunder : 95-136 (stats)

: 95-136 (stats) Jazz – Nets : 112-111 (stats)

– Nets : 112-111 (stats) Suns – Hornets : 120-113 (stats)

Tidjane Salaün

À peine six minutes à se mettre sous la dent pour Tidjane Salaün et on ne peut pas dire qu’il a été impactant avec aucun point à mettre à son actif et ses deux petits rebonds.

Guerschon Yabusele

Guerschon Yabusele a fait tout ce qu’il a pu pour sauver la raquette des 76ers avec 8 points, 3 rebonds et 2 passes, mais il était un peu trop seul à l’intérieur.

Alex Sarr

Face à Isaiah Hartenstein, le numéro 2 de la dernière Draft a été loin d’être ridicule puisqu’il pose 10 points et 6 rebonds à 4/7 au tir.

Bilal Coulibaly

10 points et 5 rebonds pour la Pieuvre, mais surtout un incroyable contre qui est certainement LE highlight français de la nuit.

Énorme contre de Bilal. pic.twitter.com/PLND2a97gO

— Oklahoma City Thunder France (@OKCThunderFR) January 13, 2025

Le programme NBA de ce soir