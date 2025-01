Les 76ers sont toujours à la recherche d’une bonne dynamique pour enfin se faire une place à l’Est, mais ce n’est pas à Orlando qu’ils vont la trouver. Philadelphie s’incline face au Magic, une nouvelle fois, après un money-time mal géré.

On vous prévient tout de suite : si vous recherchiez un beau match de basket, il ne fallait pas se tourner vers ce Magic – 76ers. Est-ce que cela veut dire pour autant que la rencontre était inintéressante ? Pas du tout.

Avant de se pencher sur la rencontre, faisons un petit état des lieux des absents. Outre les traditionnels frères Wagner et Jared McCain, les 76ers se sont pointés sans Joel Embiid et Andre Drummond, pour ne citer qu’eux. Si on sort ces deux noms, c’est tout sauf un hasard. Vous constaterez que les deux pivots les plus solides physiquement de Liberty Bell n’étaient pas en tenue.

Sans faire offense à Guerschon Yabusele, on se doutait que la soirée n’allait pas être facile pour la raquette de Philly.

Pourtant, en première période, c’est Cole Anthony qui s’illustre avec ses 20 points au moment de retourner au vestiaire.

Les 76ers ne se laissent pas devancer et prennent même l’avantage grâce à Paul George qui décide de nous offrir l’un de ses rares bons matchs de la saison.

Philadelphie commence à prendre de l’avance et le roi du podcast enchaîne les paniers pour faire monter son total à 25 points à 3 minutes du terme sauf que PG commet sa sixième faute et est contraint de voir la fin du match depuis le banc.

Dès lors, les 76ers prennent du sérieux plomb dans l’aile et sont désorganisés à tous les niveaux. L’attaque n’est pas au rendez-vous tout comme la défense et ça fait les affaires de Jonathan Isaac qui a pu se régaler avec 20 points et 11 rebonds en sortie de banc.

Malgré tout, Tyrese et Maxey et sa bande s’accrochent. Le meneur permet même aux siens de revenir à un petit point avant que Paolo Banchero ne sèche tous les espoirs de Philly.

Orlando s’en sort et s’impose 104 – 99 pour confirmer encore plus sa place dans le top 4 de l’Est. À l’inverse, les 76ers essuient une nouvelle défaite et ne profitent pas du faux pas des Bulls face aux Kings pour s’incruster dans le top 10 de leur conférence.