Les Celtics se sont fait peur, les Celtics ont eu chaud, mais les Celtics se sont imposés au finish face aux Pelicans, 120-119, grâce à un Jayson Tatum à 38 points.

Pour commencer cet article, on a un scoop pour vous : une équipe de basket est bien meilleure quand elle peut compter sur son franchise player. Si on vous dit cela, c’est parce que Zion Williamson était en tenue pour défier Boston et ça, ce n’est pas tous les jours.

Si ZW était sur le terrain, ce n’est pas lui qui se fait le plus remarquer sur cette entame de match entre Celtics et Pelicans, mais Dejounte Murray. Le meneur a pris feu sur le premier acte avec 17 points à… 5/5 de loin. Un énorme coup de chaud puisque l’ancien d’Atlanta tourne à… 26% de loin cette saison.

Dejounte Murray GOES OFF in the 1st quarter vs the Celtics 👌

17 PTS | 5 3PM

(via @PelicansNBA) pic.twitter.com/jo0fthgrnJ

— Ball Don’t Lie (@Balldontlie) January 12, 2025

Les Pelicans mènent même de six points après les 12 premières minutes.

On se dit qu’un miracle est possible parce que le collectif de NOLA se débrouille très bien face aux champions en titre. Zion apporte 16 points, mais il faut parler de Trey Murphy. L’ailier est dans une forme incroyable cette saison et il l’a encore confirmé cette nuit. Le jeune oisillon plante 30 points à 5/10 de loin.

Trey Murphy step back triple pic.twitter.com/0c3XGKqnOx

— Pelicans Film Room (@PelsFilmRoom) January 13, 2025

Sauf que dans le dernier acte, c’est le drame. Jayson Tatum tabasse New Orleans et enchaîne les paniers pour faire monter son total à 38 points et puis voici la fin de match, hôte de séquence what the fuck sur séquence what the fuck.

Jayson Tatum misses the layup, gets his own rebound and puts Dejounte Murray on a poster! pic.twitter.com/H9R0PByJHu

— MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA) January 13, 2025

Vous vous souvenez quand on vous disait que le collectif des Pelicans avait la patte chaude ? Eh bien, il y a eu une exception : C.J. McCollum. L’ex-Blazer est passé à côté de son match avec un horrible 5/15 au tir, mais vous savez qui a eu les ballons en fin de match : C.J. McCollum.

Comme prévu, aucun miracle n’a eu lieu de sa part et pourtant les Dieux du basket ont été cléments. Avec seulement un point d’avance alors qu’il ne reste qu’une poignée de secondes, Derrick White ne parvient pas à remettre la balle en jeu.

Les cinq secondes sont sifflées et les Pels ont la balle pour tuer le match. Un ballon qui atterit entre les mains de C.J. McCollum qui ne fait toujours pas de miracle.

Boston s’en sort et s’impose – non sans souffrir – 120 à 119.