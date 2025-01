Isaiah Collier a réalisé le match de sa vie : 23 points, 7 rebonds, 7 passes et un game winner sur la truffe des Nets

Isaiah Collier n’est pas le rookie qui fait le plus parler, mais il est certain que lui n’oubliera jamais l’incroyable match qu’il a réalisé cette nuit face aux Nets.

Quand on pense aux rookies de la cuvée 2024, le nom d’Isaiah Collier ne vient pas parmi les premiers. Et pour cause ! Avec seulement 3 points de moyenne pour 19 minutes de jeu au Jazz, on ne peut pas dire qu’il fait le début de carrière rêvé à Utah, mais peut-être que le match de cette nuit va tout changer.

En l’absence de Keyonte George, le numéro 29 de la dernière Draft a été propulsé dans le cinq majeur histoire d’organiser le jeu du Jazz. Direction donc ce duel immanquable, attendu et que personne ne voulait rater entre Nets et Jazz.

Si, comme vous, on a été tenté de faire l’impasse dans un premier temps sur ce duel au sommet entre deux équipes qui se couchent le soir en pensant à Cooper Flagg, Isaiah Collier nous a tenu éveillé.

Mine de rien, ces matchs entre deux équipes qui veulent perdre sont souvent des expériences intéressantes et cette rencontre n’a pas fait exception.

Au fil des minutes, on se rend compte que le jeune Isaiah Collier se faire remarquer : un petit drive par-ci, un petit 3-points par-là. Pourtant, outre cette forte impression offensive, il a bien failli coûter le match au Jazz. Dans le quatrième quart-temps, alors que le score est à égalité avec 25 secondes à jouer, il met plus de huit secondes à remonter le terrain.

Conséquence ? Ballon rendu aux Nets qui auraient pu plier la rencontre ici, mais il n’en fut rien.

Isaiah Collier waves off Colin Sexton and gets an 8 second violation.

Sexton: “GIVE ME THE F**KING BALL”

pic.twitter.com/B7Mt8D9ikk

— Mark Jackson’s Burner (@casualtakeking) January 13, 2025

Tout le monde part alors en prolongation et il faut attendre les derniers instants pour revoir Isaiah Collier faire parler de lui. Alors que Brooklyn mène d’un point, c’est lui qui a la balle de match. Le jeune meneur ne panique pas, drive et score.

ISAIAH COLLIER GIVES THE JAZZ AN OVERTIME LEAD WITH SECONDS REMAINING 😱 pic.twitter.com/nQZptWW71p

— NBA TV (@NBATV) January 13, 2025

Le Jazz s’impose 112-111 et le rookie finit sa nuit avec 23 points, 7 rebonds, 7 passes et un souvenir qu’il n’oubliera jamais.