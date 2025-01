Résumé de la nuit en NBA : Isaiah Collier offre la victoire au Jazz en prolongation

9 matchs au programme de cette nouvelle nuit de NBA. Entre un rookie qui réussit la nuit de sa vie, des Kings qui retournent des Taureaux, et des Cactus qui piquent plus fort que des Frelons, la nuit a été riche en rebondissements, mais que faut-il en retenir ? On vous dit tout ici.

Les résultats de la nuit NBA

Knicks – Bucks : 140-106 (stats)

– Bucks : 140-106 (stats) Mavericks – Nuggets : 101-112 (stats)

: 101-112 (stats) Bulls – Kings : 119-124 (stats)

: 119-124 (stats) Celtics – Pelicans : 120-119 (stats)

– Pelicans : 120-119 (stats) Cavaliers – Pacers : 93-108 (stats)

: 93-108 (stats) Magic – Sixers : 104-99 (stats)

– Sixers : 104-99 (stats) Wizards – Thunder : 95-136 (stats)

: 95-136 (stats) Jazz – Nets : 112-111 (stats)

– Nets : 112-111 (stats) Suns – Hornets : 120-113 (stats)

Ce qu’il faut retenir

Le Français de la nuit

Guerschon Yabusele a essayé de tenir la raquette des 76ers tout seul, mais il n’a rien pu faire face à Jonathan Isaac.

Le duo Alexandre Sarr / Bilal Coulibaly s’est fait exploser par le collectif du Thunder, mais Bilal a pu mettre un joli contre. Écoutez, on fait avec ce qu’on a.

Un autre qui a dû faire avec ce qu’il avait : Tidjane Salaün. À peine six minutes au compteur, on ne peut pas dire que ça soit suffisant pour se mettre en valeur.

Le highlight de la nuit

ISAIAH COLLIER GIVES THE JAZZ AN OVERTIME LEAD WITH SECONDS REMAINING 😱 pic.twitter.com/nQZptWW71p

— NBA TV (@NBATV) January 13, 2025

Les classements NBA

Les résultats en TTFL

