En feu total toute la soirée, Jalen Brunson a donné la leçon à des Bucks incapables de le ralentir. Le meneur s’offre une grosse flambée avec 44 points, le tout en 29 minutes..

S’il n’était pas à blâmer face au Thunder, Jalen Brunson a visiblement tenu à envoyer un message après la grosse défaite des siens de vendredi soir. Auteur de 23 points dès le premier quart-temps face aux Bucks, Brunson a montré la voie à ses copains. Il a poursuivi son carton en seconde mi-temps, avec 10 points de plus dans le troisième acte. On a quand même eu peur pour lui lorsqu’il s’est tenu l’épaule droite, rentrant immédiatement aux vestiaires pour n’en revenir qu’après de longues minutes.

Parfait timing pour remettre les Knicks en ordre de marche et foncer vers un succès de prestige. Quelques paniers de plus pour finir son récital et voilà une feuille de stats bien ronflante : 44 points, 6 passes, 5 rebonds, 62% au tir, le tout en.. 29 minutes. Le bonhomme était pressé. C’est d’ailleurs un record de franchise puisqu’aucun joueur dans l’histoire de New York n’avait scoré autant en moins de 30 minutes.

Si les Bucks soufflent le chaud et le froid cette saison, ils sont tout de même 4èmes à l’Est et leur mettre une telle correction n’était pas une évidence. Brunson valide lui un peu plus son billet pour le All-Star Game 2025 de San Francisco. Si le vote des fans ne lui offre pas de place de titulaire, il ne fait aucun doute que les coachs le sélectionneront en tant que remplaçant.

