Le deuxième retour des fans pour le NBA est sorti ce jeudi et parmi les évolutions, on peut constater que Victor Wembanyama a grappillé une petite place dans le frontcourt de l’Ouest.

Victor Wembanyama All-Star ? Un doux rêve qui devrait devenir réalité dans les prochaines semaines. Maintenant, toute la question est de savoir s’il sera titulaire ou non.

Après le premier retour des votes, Wemby pointait à la cinquième position. On pensait que c’était mort pour une place de titulaire, mais l’Alien a gratté une place dans le second retour.

Giannis Antetokounmpo and Nikola Jokić continue to lead their respective conferences in the second fan returns of #NBAAllStar Voting presented by AT&T.

Fans account for 50% of the vote to decide All-Star starters. Players and a media panel account for 25% each.

Next fan update:… pic.twitter.com/oQvm99AmE5

— NBA Communications (@NBAPR) January 9, 2025

Alors, peut-on rêver de voir Victor starter pour son premier All-Star Game ? C’est ici qu’on intervient pour briser vos rêves.

Si le Rookie de l’Année en titre a pris une place et a doublé Anthony Davis, l’écart avec LeBron James, troisième, s’est quant à lui accentué. Après le premier retour, environ 250 000 votes séparaient Wemby du King. Aujourd’hui, ce cap a passé la barre des 300 000. Dépasser le Roi, ce n’est pas chose aisée.

Mais on le sait, quand on parle de Victor Wembanyama, rien n’est impossible. Alors s’il continue d’envoyer de grosses performances, peut-être qu’un miracle aura lieu. Et puis comme l’a dit un grand homme : “oublie que tu n’as aucune chance, sur un malentendu ça peut passer” (même si ce serait loin d’être un malentendu…).

