La NBA propose huit affiches au programme de ce soir, avec notamment une rencontre entre Warriors et Pistons qui peut vite faire des étincelles, ainsi qu’un choc entre Houston et Memphis.

Le programme NBA de soir :

1h : Orlando Magic – Minnesota Timberwolves

1h : Detroit Pistons – Golden State Warriors

1h : Cleveland Cavaliers – Toronto Raptors

2h : Memphis Grizzlies – Houston Rockets

2h30 : Dallas Mavericks – Portland Trail Blazers

3h : Utah Jazz – Miami Heat

3h : Phoenix Suns – Atlanta Hawks

4h30 : Los Angeles Lakers – Charlotte Hornets (reporté)

Les Warriors peuvent-ils se réveiller à Detroit ?

Les Warriors traversent une saison pour le moins compliquée, pour ne pas dire très compliquée. Golden State vient d’enchaîner deux terribles défaites où ils se sont contentés de se faire dominer sans réagir. Stephen Curry et ses copains en sont désormais à neuf défaites sur les treize derniers matchs. L’heure de la réaction est peut-être venue face à Detroit.

Sauf qu’en 2025, jouer les Pistons, ce n’est pas de la tarte. Motor City est invaincue en janvier et a roulé sur les Nets la nuit dernière. Cade Cunningham et sa bande comptent bien faire leur trou à l’Est et ils n’ont pas prévu de se faire arrêter par Curry.

Alors, le Chef pourra-t-il faire un nouveau miracle ? Si tant est qu’il est disponible parce que sa présence est incertaine à cause d’un souci à la cheville.

La réponse à partir d’1h du matin donc.

Clash au sommet de l’Ouest

Les Grizzlies et les Rockets squattent le top 3 de l’Ouest cette saison. Et cette nuit, ces deux mastodontes croisent le fer avec pour enjeu la deuxième place de la conférence.

Si les Rockets ne pourront toujours pas compter sur Jabari Smith Jr., l’heure du retour de Ja Morant a peut-être sonné pour Memphis. Après avoir manqué cinq matchs, le virevoltant meneur pourrait bien enfiler à nouveau les baskets ce soir.

Quoiqu’il en soit, même si Ja n’est pas en tenue, cette rencontre a tout pour être un excellent match. Alors soyez réveillés à 2h du matin.

L’envol des Hawks face aux Suns ?

Atlanta débarque à Phoenix avec l’ambition d’enchaîner une deuxième victoire de suite. Après avoir battu le Jazz grâce à un incroyable game-winner de Trae Young, les Hawks espèrent bien taper une équipe des Suns horrible à voir.

Les Cactus ont perdu cinq de leurs six derniers matchs et semblent s’enfoncer davantage soir après soir.

Côté Faucons, une victoire et ce serait le top 6 de l’Est qui s’ouvrirait potentiellement à eux. La bande de Zaccharie Risacher a donc toutes les raisons du monde de prendre cette rencontre très au sérieux.

Lakers – Hornets reporté

Sans grande surprise, la rencontre opposant les Lakers aux Hornets a été reportée à une date ultérieure par la NBA à cause des terribles incendies qui ravagent actuellement les environs de Los Angeles.

The following has been released by the NBA. pic.twitter.com/RxOO2OS6lU

— NBA Communications (@NBAPR) January 9, 2025