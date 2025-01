NBA All-Star Game 2025 : Giannis Antetokounmpo et Nikola Jokic toujours en tête des votes

Trois semaines qu’on peut voter pour élire nos titulaires pour le NBA All-Star Game 2025. Alors, avec ce deuxième retour, est-ce qu’il y a eu de grands changements ? On vous dit tout ici.

Comme tous les ans, les votes pour le match des étoiles font débat et cette année n’a pas fait exception avec l’apparition de LaMelo Ball en tête des guards de l’Est. Une semaine plus tard, rien n’a changé et le frère Ball pointe toujours à la première position du backcourt de l’Eastern Conference.

Autre chose qui n’a pas changé, les numéros 1 de l’Est et de l’Ouest. D’un côté, on retrouve Giannis Antetkounmpo et de l’autre Nikola Jokic.

Giannis Antetokounmpo and Nikola Jokić continue to lead their respective conferences in the second fan returns of #NBAAllStar Voting presented by AT&T.

Fans account for 50% of the vote to decide All-Star starters. Players and a media panel account for 25% each.

Next fan update:… pic.twitter.com/oQvm99AmE5

— NBA Communications (@NBAPR) January 9, 2025



Outre ces deux informations, que faut-il retenir après trois semaines de votes ?

Victor Wembanyama remonte dans le frontcourt de l’Ouest puisqu’il est passé de la cinquième à la quatrième place.

Shai Gilgeous-Alexander domine toujours les guards de l’Ouest (logique).

En parlant des guards de l’Ouest, Stephen Curry double un Luka Doncic toujours blessé.

Darius Garland pense que Cleveland mérite quatre All-Stars. Pour l’instant, il n’y a que Donovan Mitchell.

D’ailleurs, Jordan Poole est devant Darius Garland. Fin de la blague

Trae Young a beau empiler les grosses performances, il ne gagne pas de place.

Les Warriors arrivent encore à mettre Andrew Wiggins dans le top 10 du frontcourt de l’Ouest. À un moment donné, il faut juste s’asseoir et applaudir la performance.

Les titulaires des deux conférences pour le NBA All-Star Game 2025 si les votes s’arrêtaient aujourd’hui (et sans prendre en compte les votes des médias et des joueurs) :

Conférence Ouest : Shai Gilgeous-Alexander – Stephen Curry – LeBron James – Kevin Durant – Nikola Jokic

Conférence Est : LaMelo Ball – Donovan Mitchell – Jayson Tatum – Giannis Antetokounmpo – Karl-Anthony Towns

Source texte : NBA Communications