Les Cavaliers évitent le piège face aux Raptors, 12e victoire de suite (132-126)

Face à des Raptors très combattifs qui n’ont rien cédé jusqu’au bout du match, les Cavaliers ont bien failli laisser leur belle série de victoires mourir à Cleveland. Heureusement, un énorme 4e quart-temps de leur part est venu mettre le couvercle sur une partie aux allures de piège, en back to back.

S’offrir le Thunder à la maison, c’est une performance remarquable. Le leader de l’Ouest au tapis, il faut désormais enchaîner et continuer à gagner. Ce match à domicile, en back to back, avait tout du bon traquenard. Le même genre de piège qu’un “Ok, mais je rentre pas tard” signé de l’étudiant qui en a marre de réviser et qui veut s’accorder un peu de répit la veille d’un partiel.

Et ce piège, les Cavaliers ont bien failli tomber dedans. Des Raptors d’un Scottie Barnes à 24 points et 10 passes (ce soir) déterminés à prendre la bande de l’Ohio au rebond, après une rencontre disputée qui ne s’est décantée en faveur des seigneurs de l’Est que dans le dernier quart-temps.

Donovan Mitchell n’a pas joué, laissé au repos après avoir aligné 35 minutes hier face au Thunder. Dans ces conditions, c’est Darius Garland qui a pris la gonfle avec succès : 40 points, 9 passes, 2 rebonds, 2 interceptions à 14/22 au tir. Bien assisté, il faut souligner, par un duo Evan Mobley – Jarrett Allen qui capte en cumulé 26 rebonds dont 10 offensifs.

Le déroulé du match, en bref ? Des Raptors qui pensent avoir fait le plus dur en comptant trois possession d’avance au milieu du 3e quart-temps. Plus qu’à maintenir l’écart et ne pas faire d’erreur. Hélas, les Cavaliers vont montrer aux Dinos ce qui fait aussi leur statut de rois de l’Est. 34-23 en faveur de Cleveland dans le 4e quart-temps, match plié sur un tir du parking de l’inévitable Darius, au dessus du lot ce soir.

Darius Garland drops a 40-piece in Cleveland’s 12th-straight W ‼️

40 PTS

14-22 FGM

9 AST

4 3PM

2 STL

The @cavs are only the 7th team in NBA history to start the season 33-4 or better 👏👏 pic.twitter.com/FFcrh6M7MC

— NBA (@NBA) January 10, 2025

Et après ? Quelques jours de repos avant d’accueillir les Pacers ce dimanche. Pour tenter de valider le 13 à la suite.