Sans pitié, les Knicks écrasent les Bucks (140-106)

Jamais inquiétés ce soir, les Knicks infligent une correction aux Milwaukee Bucks ! Jalen Brunson a été immense, bien secondé par Karl-Anthony Towns. New York reprend sa marche en avant après la défaite face au Thunder.

Pour retrouver les stats complètes de ce match, c’est par ici

Jalen Brunson fait le show, les Knicks prennent les devants

Balayés par le Thunder il y a deux jours, les Knicks avaient visiblement envie de montrer un autre visage ce soir. Cela commence avec le patron local, Jalen Brunson. Le meneur est dans un autre monde sur ce premier quart-temps. Il balade Andre Jackson et AJ Green. Les deux Bucks sont rapidement gênés par les fautes alors que le All-Star se gave sur la ligne des lancers. Si on ajoute à ça deux bombinettes de loin et quelques mid-range de son répertoire, cela fait 23 points sur les 12 premières minutes ! Un brasier, tout simplement. Pour autant, New York ne parvient pas à créer un écart dans son sillage.

Il faut attendre les sorties de Brunson et Giannis pour Milwaukee pour voir le match connaître un premier tournant. Karl-Anthony Towns monte en puissance dans la raquette, il sanctionne Lopez et Portis, tandis que Cam Payne fait une grosse entrée avec une avalanche de tirs du parking. Il plante 13 points sur ce seul second quart, une aide bienvenue en sortie de banc. New York défend bien son cercle et ferme les espaces pour tenter de limiter les pénétrations du Greek Freak. Et puisque Milwaukee ne met rien de loin, les newyorkais peuvent se concentrer sur le secteur intérieur pour faire des stops.

Milwaukee ne peut pas en dire autant, puisque les Knicks plantent 40% de leurs tirs de loin. L’écart augmente de manière inévitable. Déjà +13 pour New York à la pause dans un match rythmé et offensif. (75-62)

Petite frayeur pour Brunson, New York en démonstration

Les mots de Doc Rivers n’ont pas réveillé les Bucks. Les Knicks appuient direct sur l’accélérateur avec un petit 10-0 d’entrée en sortie de break. La défense de Milwaukee est à l’agonie et ça vire gentiment au blowout. Dans la soirée parfaite de New York, un gros frisson vient néanmoins tout remettre en question. Sur une attaque de cercle, Jalen Brunson se tient l’épaule et rentre aux vestiaires pendant de longues minutes.

Milwaukee parvient à profiter de son absence pour diminuer un peu la note mais le retour du meneur remet de l’ordre dans la maison Knicks. Il est déjà à 37 points après trois quart-temps en même pas 25 minutes ! +19 pour les locaux avant le money time. Ca sent très bon pour New York.

On avait peu d’espoir pour Milwaukee avant le dernier acte et les premières minutes nous confirment que cette affaire est pliée. Jalen Brunson dépasse la barre des 40 points, New York déroule son jeu pour reprendre le large. Un nouveau pull up de Brunson et Doc Rivers hisse le drapeau blanc. Il reste 6 minutes et les bouts de banc respectifs peuvent aller faire quelques allers retours.

Victoire autoritaire des Knicks, qui oublient ainsi la triste défaite face au Thunder. Jalen Brunson a été immense avec 44 points en 29 minutes, Karl-Anthony Towns l’a bien suppléé avec 30 points et 18 rebonds. Les Bucks connaissent eux un coup d’arrêt après 3 victoires de rang. Le Magic pourrait leur reprendre la 4ème place en cas de victoire face aux Sixers dans la nuit.