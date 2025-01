Alors qu’ils ont couru après le score une grosse partie du match, les Nuggets sont parvenus à s’arracher dans le dernier quart-temps pour envoyer les Mavericks dans les cordes. Le collectif du Champion NBA 2023 a fait le boulot

Pourtant, les choses ont bien mal commencé pour les montagnards, qui ont pris une volée lors du premier quart-temps. Les Mavs ont démarré pied au plancher, prenant très rapidement 16 points d’avance, sans Luka Doncic ni Kyrie Irving, on le rappelle. Pour les Nuggets, à part Nikola Jokic, tous évoluent comme des joueurs de R1, seulement 5 points au compteur pour Denver au bout de 6 minutes.

Mais il ne faut pas sous-estimer le cœur d’un champion comme on dit dans le jargon, les Nuggets vont peu à peu grignoter leur retard, notamment grâce aux secondes chances offertes par les Mavs. Le Joker et ses potes en profitent et recollent peu à peu. Et à la mi-temps, ce n’est déjà plus la même mayonnaise, Dallas n’est plus si tranquille et sent le souffle de son adversaire, qui a mis 41 points sur la période, dans la nuque malgré un Klay Thompson en mode vintage, lui qui finira meilleur marqueur de la partie avec 25 points.

C’est d’ailleurs lors du troisième quart-temps que l’ancien Splash Bro de Stephen Curry, probablement nostalgique de ses années Warriors, va prendre les choses en main avec 11 points dont 7 consécutifs sur cette période. Les Mavs refont un bel écart et on pense que les Nuggets sont dans les cordes, mais la remontée commence dès la fin de la troisième période…

…pour continuer de plus belle dès l’entame des 12 dernières minutes. Tout le monde s’est réveillé, de Jamal Murray à Russell Westbrook en passant par Aaron Gordon, tout juste de retour. Tout le monde commence à mettre dedans sans plus jamais rater, pour le plus grand bonheur du Joker. Son équipe est en pleine réussite pendant que les Mavs déraillent totalement. Le meneur de jeu Canadien prend feu malgré des pourcentages pas terribles, Russell Westbrook part également en freestyle et Aaron Gordon est presque parfait au shoot.

Au final, c’est un 33-12 assassin qui sera flanqué aux Texans pour mettre la main sur ce match et ne plus le lâcher. Les Mavericks auront tout tenté, mais ils n’ont pas tenu la distance et doivent s’incliner. Sans leurs deux cracks, l’effectif en l’état est trop juste, vivement leur retour tiens. Pour les Nuggets, outre l’incontournable Nikola Jokic, auteur de son (presque) triple-double contractuel avec 28 points, 18 rebonds et 9 passes, Russell Westbrook l’a imité avec 21 points, 10 rebonds et 7 passes décisives. Denver recommence à regarder vers le haut.