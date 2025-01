Les Kings résistent aux 36 points de Zach LaVine et passent à 7 victoires de suite !

Les Kings continuent de grimper à l’Ouest ! Après la victoire autoritaire sur le parquet des Celtics, Sacramento a cette fois réussi à prendre le meilleur sur les Bulls à Chicago. Mais que ce fut dur..

Le saviez-vous ? Sacramento détient actuellement la seconde meilleure dynamique de toute la NBA. Une stat surprenante quand on sait que les Californiens ne sont que 9ème à l’Ouest. Pour autant, il est impossible de nier l’effet de l’arrivée de Doug Christie aux manettes. L’ancien assistant de Mike Brown a désormais un bilan de 7 victoires pour 1 défaite.

Après la démonstration de ses ouailles au TD Garden, on pensait qu’un match sur le parquet des Bulls serait une formalité, surtout avec le retour en tenue de De’Aaron Fox. Le renard a tenu son rang avec 26 points et notamment une intervention défensive décisive dans le money time face à Nikola Vucevic.

Ce match était aussi l’occasion de voir DeMar DeRozan (21 points) retrouver le public du United Center, lui qui évoluait encore à Windy City l’an passé. Chaudement applaudi, l’ailier a eu droit à un hommage vidéo de la part de son ancienne franchise.

Pour le reste que retenir ? Le match a été extrêmement serré de bout en bout avec 28 changements de lead et un écart qui n’a jamais dépassé les 8 points. Domantas Sabonis (22 points, 15 rebonds, 8 passes), une fois de plus, a rayonné dans la raquette, remportant un duel made in Europe face à Nikola Vucevic.

Si les Kings ont tant douté c’est qu’ils sont tombés sur un Zach LaVine toujours aussi chaud. L’arrière réussit son sixième match de suite à plus de 30 points. Il aura inscrit 23 de ses 36 unités en seconde mi-temps, dont les 11 derniers points de Chicago. Malheureusement pour lui, il a un peu trop forcé sur la fin pour tenter d’égaliser. Les Bulls se sont d’ailleurs flingués leur fin de match comme des grands avec une perte de balle sur remise en jeu à 15 secondes du terme alors qu’ils pouvaient encore égaliser. Tant mieux pour les Kings, qui passent à 7 victoires de rang et qui sont de nouveau dans le positif à l’Ouest.