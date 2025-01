Alors que les Mavericks pensaient tenir le bon bout face aux Nuggets, le tout sans Luka Doncic et Kyrie Irving, ils ont finalement déchanté. Le Champion NBA 2023 s’est réveillé et a rappelé qui était le patron.

Le récap du match, c’est ici.

Cet affrontement a d’abord eu des allures de match bien district, bien lendemain de caisse pour Denver, qui n’a marqué que 5 points lors des 6 premières minutes. Tous les joueurs, excepté Nikola Jokic, étaient en galère du côté de la franchise du Colorado. Tandis que les Mavs étaient dans la zone et prenaient rapidement une confortable avance. Klay Thompson a fait chauffer le poignet, Naji Marshall a haussé son niveau de jeu, les intérieurs ont répondu présent et Spencer Dinwiddie, bien que maladroit au tir, a distribué des caviars par tonneaux pour tout ce beau monde.

Chaque sursaut d’orgueil des Nuggets est bien contenu par Dallas qui, sous l’impulsion de Klay Thompson et Naji Marshall, reprend le large lors de la troisième période. On se dit alors que les Mavericks sont bien partis pour réaliser un joli coup sans leurs deux meilleurs joueurs, face à une équipe que l’on attend plus haut mais qui revient fort.

Mais il ne faut pas sous-estimer le cœur d’un champion.

Les Nuggets ont une nouvelle fois vérifié cet adage, bien que leur titre remonte à environ 18 mois désormais. Ils vont (enfin) commencer à prendre la mesure de ce match en attaque et faire déjouer leurs adversaires en défense. En retard de 10 points à l’aube du dernier quart-temps, ils termineront le match avec 11 points d’avance. C’est un 33-12 sans pitié que vont infliger les coéquipiers du Joker aux Texans. Profitant des trop nombreux errements défensifs et des deuxièmes chances laissées par Dallas, ils vont sanctionner.

De plus, Jamal Murray retrouve la mire, Aaron Gordon est presque parfait, Russell Westbrook est irréprochable, et les soldats font également le boulot pour reprendre peu à peu la maîtrise du match. Dallas n’y parvient plus et déjoue totalement avec un 5/21 aux tirs lors de l’ultime période dont un terrible 0/11 de loin. Du côté de Denver, c’est tout l’inverse avec un très solide 14/24 dont 3/7 du parking. Il parait que ça aide dans ce sport ou l’objectif principal est de mettre le ballon dans le panier.

Voilà une victoire de caractère pour les Nuggets, eux qui connaissent une saison en mode montagnes russes. Pour les Mavericks en revanche, il est temps que les cadres reviennent, l’effectif n’a pas tenu sur la durée, et malgré un Klay Thompson à l’ancienne avec 25 points, c’est bien plus compliqué sans Luka et Kyrie.