Les Cavaliers étaient sur un petit nuage depuis un mois où ils étaient invincibles, mais leur incroyable série de 12 victoires consécutives a pris fin avec un revers face aux Pacers (108-93).

Quand une équipe est sur une grande série de victoires, on se demande tous quand est-ce qu’elle va prendre fin. C’était encore plus le cas pour les Cavaliers. Après avoir dominé le Thunder, on pensait vraiment que Cleveland était invincible, mais les Pacers ont décidé de mettre fin à cet incroyable état de forme.

Il faut dire que les Fermiers enchaînent plutôt bien en ce moment. Une série de cinq succès de suite avant ce match et on savait que cette rencontre contre la franchise de l’Ohio allait offrir du beau basket.

Et on n’a pas été déçu.

Pourtant, ce sont les hommes de Kenny Atkinson qui démarrent fort cette rencontre avec un 10-0 histoire d’entamer la partie du bon pied face à une équipe des Pacers bien maladroite. Sauf qu’Indiana va trouver la mire et on se rend compte que les Cavs ne sont pas aussi bons que d’habitude. L’attaque n’est pas en place et la défense fébrile. C’est donc sans surprise ou presque que les Pacers mènent au terme des 12 premières minutes.

Sur le deuxième quart-temps, on peut compter sur le réveil de Donovan Mitchell qui inscrit 10 points. Dans son sillage, les Cavaliers mènent de 13 points à la mi-temps.

À ce moment, on pense que l’écart est fait. Un sentiment renforcé par la blessure de Tyrese Haliburton aux ischio-jambiers qui n’a pas pu jouer de la seconde période.

Status alert: Tyrese Haliburton (hamstring) won’t return Sunday.

— Underdog NBA (@Underdog__NBA) January 13, 2025

Alors qu’on avait toutes les raisons de penser la rencontre pliée, les Fermiers plient un 3ème quart XXL. Ils douchent Donovan Mitchell et sa bande dès la reprise avec un premier 13-0. Puis, de fil en aiguille, les Pacers remontent et prennent même une première avance grâce à un festival d’Obi Toppin.

La séquence de fou signée Obi Toppin 💫 pic.twitter.com/oJiRc5GZyy

— Tibo 🕸🦋 (@MNThibault_) January 13, 2025

Le score avant le dernier acte ? 77-71 en faveur d’Indiana. L’équipe de Rick Carlisle a passé un 37-18 à la meilleure équipe de la Ligue sur ce seul troisième quart-temps.

Sauf que même là, on n’est pas inquiet. Avoir un trou d’air, ça arrive à tout le monde même aux meilleurs.

C’est ici qu’on vous parle d’Andrew Nembhard. Pas plus tard que vendredi dernier, on vous sortait un article soulignant à quel point il était important dans l’effectif d’Indiana. Un constat renforcé par son incroyable quatrième quart-temps.

Alors que Cleveland tente un come-back pour revenir à 10 points, l’arrière plante un premier bankshot depuis la Lune pour redonner un peu d’air aux Fermiers, mais malgré un écart qui atteint les 18 puntos, Cleveland ne se laisse pas abattre.

ANDREW NEMBHARD OFF THE GLASS FROM DEEP!

Pacers holding a late lead in Cleveland 👀 pic.twitter.com/LuFnWXRD5q

— NBA (@NBA) January 13, 2025

Grâce à Darius Garland, les Cavs reviennent à -12, mais Nembhard décide de replanter une bombinette de loin. Les Cavs sont KO et ne reviendront pas.

Victoire des Pacers 108 à 93 qui enchaînent un sixième succès de rang.

Les Cavs voient leur incroyable série de victoire prendre fin, mais on se sera régalé pendant ce mois de folie.

Alors, pour finir, un petit message aux fans de Cleveland : ne pleurez pas parce que c’est fini, mais souriez parce que c’est arrivé.