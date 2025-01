Les Pelicans sévissent avec Zion Williamson ! En retard pour prendre l’avion avec ses coéquipiers, l’ailier-fort a été suspendu par sa franchise pour un match. Il ratera donc la rencontre de cette nuit face aux Sixers.

Les retardataires et surtout les absents ont toujours tort comme dirait le dicton. Zion Williamson va lui aussi devoir apprendre cette leçon. Selon Shams Charania d’ESPN, l’ailier-fort ne jouera pas cette nuit face aux Sixers. Son équipe des Pelicans l’a suspendu pour cette rencontre. Le motif ? Le joueur serait arrivé en retard pour prendre l’avion avec l’équipe en direction de Philadelphie. NOLA a donc décidé de sévir en le suspendant pour le match en Pennsylvanie.

Zion Williamson was late for Thursday’s team flight to Philadelphia, leading the Pelicans to suspend him for tonight’s game against the 76ers, sources said. https://t.co/sI5YHaouLr

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 10, 2025

Si ça avait été un acte isolé, on aurait pu trouver ça sévère de la part des Pels mais selon Chris Haynes, les retards de Zion aux entrainements ont été nombreux cette saison et ce retard à l’aéroport a visiblement été la goutte de trop pour Willie Green et les siens.

Sources: New Orleans Pelicans star Zion Williamson has been late for multiple practices this season on top of being late for the team’s flight to Philadelphia. These incidents led to the one-game suspension.

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) January 10, 2025

Régulièrement critiqué pour son poids et très souvent blessé depuis le début de sa carrière, Zion Williamson semble confirmer qu’il a bien du mal à se discipliner. Pas exactement l’attitude du leader que NOLA voudrait pour redresser sa situation sportive dans la Conférence Ouest. Tout juste de retour de blessure et très à son avantage au dernier match, Zion va donc devoir regarder ses potes en civil ce soir au Wells Fargo Center. On devrait normalement le retrouver dimanche soir, pour le déplacement des siens sur le terrain des Boston Celtics.

