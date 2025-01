Près de deux mois après son dernier match NBA, Zion Williamson a soigné son retour cette nuit. 22 points, une perf bien complète et un bon gros highlight pour le Top 10 du matin. Manquait juste la victoire pour finir en beauté.

Pour les stats complètes de ce Pels – Wolves, c’est par ici

Les Pelicans n’ont pas gagné cette nuit mais les fans ont au moins pu retrouver le sourire après le retour à la compétition de Zion Williamson. Un comeback rassurant, surtout vu la belle sortie du joueur. Gros dunk en transition, alley-oop réceptionné avec une passe depuis la moitié du terrain, Zion a fait le show face aux Wolves. En temps de jeu limité et pas encore à son plein potentiel en terme de rythme, Thanos n’a pas semblé perturbé plus que ça par sa longue absence.

Zion Williamson de retour ?

360 windmill direct 🔥🔥🔥

Pas le temps. pic.twitter.com/wn6jJaM2z5

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 8, 2025

Sans forcer, il a lâché une ligne stats plutôt sympatoche : 22 points, 6 rebonds, 4 passes, 3 interceptions et 1 contre, le tout en seulement 28 minutes. Petit ombre au tableau, un ballon perdu important en toute fin de match qui aurait pu aider les Pels à recoller. Vu le reste des travaux, on doute que les fans de NOLA en veuillent trop à leur joueur. C’est plutôt prometteur pour la suite, en espérant qu’il puisse rester loin de l’infirmerie sur la durée désormais. La rencontre de cette nuit n’était que la 7ème de Zion Williamson cette saison en NBA… Plombé par des problèmes physiques à répétition depuis ses débuts en NBA, Williamson a toutes les peines du monde à enchainer les rencontres. C’est d’autant plus triste quand on voit ce dont il est capable dès qu’il est capable de mettre deux pieds sur le terrain.