Pourtant privés de Luka Doncic et Kyrie Irving, les Mavs n’ont pas tremblé pour battre de tristes Lakers cette nuit à l’American Airlines Center. (118-97). Dallas met fin à sa série de 5 défaites de rang alors que L.A. s’offre une défaite sacrément moche.

J.J. Redick avait sans doute espéré un autre scénario pour le passage des Lakers au Texas. Battus de peu par les Rockets il y a deux jours, les Angelinos avaient une occasion en or de retrouver le chemin de la victoire à Dallas. Pas de Luka Doncic, pas de Kyrie Irving, ni même de Daniel Gafford ! Sur le papier, un match très facile à aller chercher, surtout quand tu peux compter sur LeBron James et Anthony Davis en tenue. Et pourtant, c’est bien l’inverse qui s’est produit cette nuit, avec une victoire des Mavs au terme d’une prestation collective de premier plan.

Une pluie de 3-points enterre les Lakers

Dallas a montré que même sans Luka ni Kyrie, il y avait encore du beau monde pour faire trembler la ficelle. Les shooteurs texans se sont relayés tout du long pour faire la misère aux Lakers, avec un très propre 18/38 à longue distance. Quentin Grimes a été le premier à allumer la mèche, Klay Thompson l’a imité avant la pause avec 3 tirs primés à la suite. Au retour du break, c’est P.J. Washington et surtout Jaden Hardy qui s’y sont mis avant que Grimes vienne finir une soirée bien bouillante en sortie de banc avec 23 points et 6/11 de loin ! Mauvaise défense des Lakers et bon soir au tir, un combo diablement efficace pour des Mavs qui se sont offerts un horse en plein match. De quoi aller remporter facilement la victoire sans trop trembler.

Le collectif de Dallas fait front commun sans les leaders

On l’a dit plus haut, les Mavs ont livré un vrai bon match cette nuit, et c’est d’autant plus méritant qu’ils étaient sans leurs deux leaders. On n’oublie pas non plus qu’ils jouaient hier, ils étaient donc en back-to-back et donc en principe moins frais que les Lakers. Rien à faire, les Texans ont réalisé une superbe partition, avec une balle qui a bien tourné, cherchant toujours le joueur libre. Le scoring a été bien réparti avec cinq joueurs à 13 points ou plus. Mention spéciale à Quentin Grimes, 23 points, qui a été une allumette bienvenue en sortie de banc. La second unit de Dallas a par ailleurs pulvérisé celle des Lakers (50 points contre 25). Un vrai bon match qui va faire du bien dans les têtes et surtout mettre fin à la série de 5 défaites de rang.

Un gros highlight de LeBron mais un bien triste match de L.A..

Si LeBron James a fait le show d’entrée (voir ci-dessous), les Lakers ont eu bien du mal à faire respecter leur statut de favori cette nuit. Incapable de couler l’équipe C des Mavs, les Angelinos ont laissé leurs adversaires prendre confiance et puis faire tourner le momentum. Écrasés sous les tirs à 3-points, incapables de faire deux stops de suite malgré les temps-morts répétés de J.J. Redick en seconde mi-temps, les Purple and Gold ont progressivement perdu pied, avec une fin de match bien crade, notamment en attaque. Une telle performance face à un adversaire énormément amoindri et en back-to-back, ça fait sacrément tache quand même. Réaction obligatoire dès jeudi face aux Hornets du côté de Los Angeles.

LEBRON JAMES A 40 ANS 🤯🤯💥💥pic.twitter.com/frhHGKoSz9

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 8, 2025