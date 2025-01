Mis à mal par une équipe du Jazz plus coriace que prévu, les Hawks s’en sont remis au talent de Trae Young pour arracher la victoire à Salt Lake City. Le dégarni n’a pas fait les choses à moitié avec une performance XXL et un buzzer beater incroyable en fin de match.

Pour les stats détaillées de cette rencontre, c’est juste ici

Trae Young a encore frappé ! Le vilain préféré des Knicks s’est cette fois fait des copains du côté de l’Utah. Après avoir compté jusqu’à 16 points d’avance en première mi-temps, Atlanta a laissé le Jazz revenir sur ses talons, jusqu’à un money time sous forme de thriller. Au four et au moulin sur ce dernier acte (10 points, 5 passes), Trae Young a été le héros de la rencontre.

Alors que le meneur venait de donner trois longueurs d’avance aux siens sur la ligne des lancers, Collin Sexton parvenait à égaliser sur un 3-points presque miraculeux, de quoi faire exploser la salle de bonheur. Sauf qu’il restait 3 secondes au chrono et Trae Young est le genre de joueur qui aime bien faire taire un public. À peine le temps d’atteindre la moitié du terrain que le meneur envoyait un missile téléguidé qui transperçait l’arceau.

Petit coucou au public et célébration glacée dans la foulée, Trae Young a encore réussi son coup, au terme d’un match XXL de sa part : 24 points et 20 passes ! C’est déjà la troisième fois cette saison que Ice Trae atteint la barre des 20 passes sur un match. Il assoit ainsi un peu plus sa domination au classement des meilleurs passeurs du championnat tout en mettant fin à la série de trois défaites des Hawks.

UNBELIEVABLE SHOT FROM TRAE YOUNG…

GAME-WINNER FROM BEYOND HALFCOURT!#TissotBuzzerBeater #YourTimeDefinesYourGreatness pic.twitter.com/f5sWGEplNx

— NBA (@NBA) January 8, 2025