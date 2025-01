Les Celtics s’offrent Denver après un finish impressionnant (118-106)

Au terme d’une rencontre disputée sans Nikola Jokic côté Nuggets, les Celtics se sont imposés à Denver après un run impressionnant au début du money time. La bande de Russell Westbrook s’est bien battue, mais que voulez-vous faire quand le champion en titre passe la seconde..?

Les Nuggets n’auront que peu de regrets, vu le contexte. Pas de Nikola Jokic, mais un Russell Westbrook de haut standing (26 points, 9 rebonds, 6 passes, 1 interception à 9/18 au tir) pour tenir tête à des Celtics en pleine possession de leur effectif. Le premier coup d’éclat du match – en faveur de Boston – est parfaitement maîtrisé par la bande Mike Malone avec une remontée au score pour revenir complètement dans la partie.

Nan mais les Celtics…

Match serré à Denver (sans Jokic), et hop à 5min de la fin, ça relève le dos du fauteuil façon FIFA.

12-0 direct, affaire quasi-pliée. pic.twitter.com/lSP4f7FJ7x

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 8, 2025

La suite : un échange de coups jusqu’au début du money time. Et ensuite, un gros run des Celtics qui éteignent tout le Colorado en moins de deux minutes. De 93-93 à 93-108, le coup de vent a été bref mais violent des deux côtés du terrain. Et les Nuggs’ ne s’en remettront pas. Qu’ils sont dégoûtants, ces C’s, lorsqu’ils jouent un jeu finalement “tranquille” avant de mettre le turbo et de plier la boutique en un éclair. Le statut de champion en titre et ce qu’il implique, vous nous direz.