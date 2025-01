Résumé de la nuit NBA : le Heat renvoie les Warriors à leurs doutes

7 rencontres au menu cette nuit en NBA et on a eu droit à des surprises mais aussi quelques grosses perfs. On vous raconte tout ça dans le gros résumé maison !

Les résultats de la nuit NBA

Wizards – Rockets : 112-135 (stats)

: 112-135 (stats) Hornets – Suns : 115-104 (stats)

– Suns : 115-104 (stats) Mavericks – Lakers : 118-97 (stats)

– Lakers : 118-97 (stats) Pelicans – Wolves : 97-104 (stats)

: 97-104 (stats) Jazz – Hawks : 121-124 (stats)

: 121-124 (stats) Warriors – Heat : 98-114 (stats)

: 98-114 (stats) Nuggets – Celtics : 106-118 (stats)

Ce qu’il faut retenir

Les Français de la nuit

Nouvelle soirée discrète pour Tidjane Salaün avec les Hornets : 4 points, 2 rebonds en 11 minutes.

Alex Sarr a probablement connu son match le plus compliqué depuis ses débuts en NBA face aux Rockets : 2 points, 9 rebonds, 1/12 au tir. Une sale nuit à oublier.

Bilal Coulibaly a lui sauvé les meubles avec 12 points et 5 rebonds.

Rudy Gobert se la joue block party avec les Wolves : 7 points, 14 rebonds et 6 contres ! Mode rempart activé pour Gobzilla.

Du mieux pour Zaccharie Risacher avec les Hawks malgré un match à deux visages. Une grosse première mi-temps, une deuxième plus compliquée. Cela donne 14 points et 6 rebonds au final.

Les highlights de la nuit

Zion Williamson de retour ?

360 windmill direct 🔥🔥🔥

Si vous l’avez manqué :

Le game winner au buzzer absolument MONUMENTAL de Trae Young, depuis le milieu de terrain !

Les classements NBA

Les résultats en TTFL

