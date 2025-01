Giannis Antetokounmpo : “On a été horribles face aux équipes du Top 3 à l’Est”

Explosés par les Knicks hier soir au Garden, les Bucks confirment leurs difficultés quand il s’agit de faire face aux meilleures équipes de l’Est. Cette saison, Milwaukee n’a toujours pas gagné face aux Celtics, aux Knicks ou aux Cavs. De quoi agacer Giannis Antetokounmpo.

Cela devait être un choc, mais le match entre les Knicks et les Bucks a vite tourné au carnage en faveur des locaux. On peut évidemment louer la prestation de Jalen Brunson, celle de Karl-Anthony Towns et de New York en général mais l’écart au tableau d’affichage montre surtout le fossé qui existe encore entre Milwaukee et les cadors de l’Est.

C’est simple, cette saison les Bucks ont affronté le trio Celtics – Knicks – Cavs à huit reprises. Résultat ? Huit défaites ! Si certaines sont des raclées, d’autres ont été perdues de peu, mais cela montre aussi que Milwaukee n’est pas encore au niveau dans le clutch, là où les meilleurs brillent en Playoffs.

Si la situation sportive reste correcte, 6ème à l’Est avec 20 victoires pour 17 défaites, Milwaukee doit se faire à l’idée que l’équipe appartient plus au second wagon qu’aux cadors cette saison. Pas de quoi satisfaire Giannis Antetokounmpo. Le Greek Freak a lui aussi noté cet écart de niveau et pour lui les Bucks doivent faire beaucoup mieux s’ils veulent jouer les yeux dans les yeux avec les meilleurs. Des propos rapportés par Chris Herring d’ESPN.

“Nous devons nous ressaisir. C’est aussi simple que cela. Nous n’avons pas battu Boston. Nous n’avons pas battu les Cavs. Nous n’avons pas battu les Knicks. Ce sont les trois meilleures équipes, et nous avons joué de manière horrible contre elles.”

Ironie de la situation, Giannis avait déjà poussé un coup de gueule en novembre après une raclée face à ces mêmes Knicks. Pour autant, le double MVP ne veut pas comparer les situations, rassuré par les progrès de ses Bucks ces dernières semaines.

“Je pense que nous sommes une bien meilleure équipe que celle de novembre. Nous l’avons prouvé en jouant bien au basket sur de longues périodes. Mais en fin de compte, lorsque nous jouons contre les meilleures équipes, nous devons faire un meilleur travail. Ils ne vont pas se contenter de nous donner le ballon, nous devons le prendre. Nous devons les faire plier”

Les Bucks ont encore un match face aux Cavs et un autre face aux Knicks d’ici la fin de la saison régulière. On verra si d’ici là les Bucks ont gagné en force. Au moment d’écrire ces lignes, ils semblent bien loin d’un rôle de contender.

Source texte : ESPN