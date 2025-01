Zach LaVine cartonne avec les Bulls : à 3 semaines de la deadline, on appelle ça du marketing

Depuis quelques matchs, Zach LaVine propose un niveau de jeu très élevé. Les Bulls ont notamment battu les Knicks, les Bucks et les Celtics durant cette période. Faut-il y voir une envie retrouvée ? Peut-être, mais il faut aussi avoir en tête que la Trade Deadline est dans 4 semaines, et qu’il est un des noms les plus mentionnés dans les rumeurs de transfert…

30 points ou plus inscrits dans 7 de ses 8 derniers matchs. Zach LaVine enchaîne les cartons, et est presque devenu une valeur sûre en TTFL. Connu pour être un scoreur au talent indéniable, mais faisant preuve d’une grosse inconstance dans ses prestations, le joueur des Bulls est devenu l’un des garçons à regarder la nuit lorsque Chicago joue.

SIX straight 30 point games for Zach LaVine 😤 pic.twitter.com/nT74hoddDS

Les pourcentages sont très bons, autant au cercle qu’à mi-distance ou à 3-points. Au-delà de l’aspect purement scoring, il apporte également dans la création plus globale : 8 passes dans la victoire face aux Spurs, 7 face aux Knicks et aux Bucks. Comment expliquer cela ? Un plus gros volume de tir, plus de première intention dans ses choix offensifs. Et une réussite qui suit, la prime à la confiance.

Une réputation qui remonte en flèche, parfait pour redevenir un point d’intérêt auprès des fans… mais pas seulement.

Zach LaVine over his last 6 games:

36 PTS – 10 REB – 4 AST

33 PTS – 5 REB – 67% FG

31 PTS – 4 REB – 4 AST

35 PTS – 10 REB – 8 AST

33 PTS – 4 REB – 7 AST

32 PTS – 3 REB – 2 STL

Oui, car depuis plusieurs semaines, Zach LaVine est l’un des meilleurs clients en matière de rumeurs de transfert. Un temps lié aux Nuggets, les négociations sont actuellement au point mort selon le Chicago Sun Times... sans néanmoins être définitivement terminées. Sur la plan gros sous, il reste à minima 89 millions de dollars à payer pour LaVine, sachant qu’il possède en plus une année en player option pour 2026-27. Un gage de stabilité pour les deux prochaines saisons certes, mais un tarif particulièrement élevé qui forcera n’importe quel prétendant à faire des sacrifices en termes de profondeur d’effectif.

Désormais en forme, Zach LaVine devient aussi un meilleur “produit” (même si on déteste ce terme ici) pour les Bulls. Une valeur augmentée, ça veut dire une meilleure contrepartie. Attention néanmoins à ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre.

Source : Chicago Sun Times