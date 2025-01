Visiblement frustré par l’arbitrage lors de la défaite des Wolves face aux Grizzlies ce week-end, Anthony Edwards s’en est pris aux arbitres à travers un geste impliquant son majeur de la main droite. Sans surprise, il doit passer à la caisse.

Allez hop, 50 000 dollars d’amende supplémentaires pour Ant-Man.

Pas étranger aux sanctions financières de la Ligue, Edwards a été pris par la patrouille lors du match Wolves – Grizzlies, où il a envoyé un doigt d’honneur envers un arbitre. La NBA sanctionne logiquement la star de Minnesota pour “geste obscène envers un officiel” comme elle vient de l’annoncer dans un communiqué.

Anthony Edwards has been fined $50,000 for making an obscene gesture towards an official, the NBA has announced.

Edwards was seen flipping off a referee during the Wolves’ loss to the Grizzlies on Saturday 😬

Fin décembre, Anthony Edwards avait déjà écopé de 75 000 dollars d’amende pour avoir critiqué les arbitres, puis 100 000 dollars pour avoir utilisé un langage un peu trop fleuri à la TV en interview d’après-match.

