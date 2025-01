Sixers : une nouvelle salle construite dans le sud de Philadelphie pour 2031

Alors que le projet de nouvelle salle dans le centre de Philadelphie vient d’être abandonné à la surprise générale, on se demandait quel plan de secours possédaient les propriétaires des Sixers. Il n’a pas fallu attendre longtemps pour avoir des réponses.

Les Sixers auront bien une nouvelle salle au début des années 2030, juste à un endroit différent de celui qui était prévu à la base.

The 76ers are getting a new home in South Philly after ditching their plans for an arena on Market Street https://t.co/NvyhU1v831

— PhillyVoice (@thephillyvoice) January 13, 2025

Selon Philly Voice, les proprios de la franchise de Philadelphie (Harris Blitzer Sports Entertainment) ont annoncé ce lundi leur projet de construire une nouvelle arène dans le sud de la ville, dans le complexe où se trouvent actuellement le Wells Fargo Center (salle des Sixers et des Flyers, l’équipe NHL de la ville), le Lincoln Financial Field (stade des Eagles, l’équipe NFL) et le Citizens Bank Park (stade des Phillies, l’équipe MLB).

En plus des Sixers, une franchise WNBA pourrait également profiter de ce projet pour s’installer à Philadelphie lors des années à venir.

Harris Blitzer Sports & Entertainment 🤝 Comcast Spectacor

Together, we are announcing a joint venture to build world-class arena in South Philadelphia as well as revitalize Market East. pic.twitter.com/8ZkZhaTBsS

— Philadelphia 76ers (@sixers) January 13, 2025

Cette nouvelle salle, qui sera construite en collaboration avec Comcast Spectacor (qui possède actuellement le Wells Fargo Center, et qui devrait donner son nom à la nouvelle salle), doit voir le jour au plus tard en 2031.

Sources texte : Philly Voice / Sixers