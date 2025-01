Six matchs au menu du jour, dont quelques affiches bien sympatoches. On suivra attentivement Victor Wembanyama du côté de L.A. pour défier les Lakers ou encore un choc entre Rockets et Grizzlies parmi les cadors de l’Ouest.

Le programme NBA de ce soir 1h : Wizards – Wolves

1h30 : Knicks – Pistons

1h30 : Raptors – Warriors

2h : Rockets – Grizzlies

4h30 : Clippers – Heat

4h30 : Lakers – Spurs Victor Wembanyama face à LeBron James et Anthony Davis ! C’est le match qui attirera le plus de monde, sans le moindre doute. Le phénomène Wemby qui se frotte aux deux stars des Lakers. Duel de titan dans la raquette à prévoir avec Anthony Davis et on se doute que LeBron James voudra aussi mettre l’Alien à l’épreuve. Les Spurs doivent reprendre leur marche en avant pour coller aux équipes du Play-in. L.A. de son côté voit la 4ème place s’éloigner avec les Nuggets qui continuent de gagner. Il faut une victoire des deux côtés pour relancer la machine. Mais aussi… Les Lakers vont retirer le maillot de Michael Cooper à la mi-temps du match.

Duel de cadors à l’Ouest avec les Grizzlies qui rendent visite aux Rockets. Dillon Brooks va pouvoir retrouver quelques copains.

Raptors – Warriors, rendez-vous en 2019 mais sans le chic, le glamour ni les stars.

Loin du drama Jimmy Butler, le Heat veut enchainer chez les Clippers.

24h après avoir écrasé les Bucks, les Knicks vont-ils enchainer face à des Pistons imprévisibles ?

Défaite interdite pour Anthony Edwards et les Wolves à Washington. Les Français sur le pont Victor Wembanyama face aux Lakers (voir ci-dessus)

Alex Sarr va affronter Rudy Gobert dans la raquette.

Bilal Coulibaly sera aussi là pour D.C

Nico Batum sera en tenue avec les Clippers pour défier le Heat. L’Injury Report de la NBA, c’est juste ici.