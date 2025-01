Comme chaque lundi, la NBA vient de nommer les joueurs de la semaine. Les heureux élus ? Domantas Sabonis et Darius Garland.

Forcément, avec la magnifique série des Kings (7 victoires de suite dont 3 cette semaine), il fallait récompenser un membre de Sacramento. Domantas Sabonis est logiquement nommé Joueur de la Semaine à l’Ouest après avoir tourné à 22 points, 20,3 rebonds, 7,3 passes et 1,3 contre de moyenne à 61% au tir (dont 75% à 3-points sur un petit volume).

Domas a notamment sorti un triple-double contre Miami avant d’enchaîner par une énorme perf’ à 23 points – 28 rebonds (record en carrière) à Boston, tout ça alors que De’Aaron Fox était absent. C’est ce qu’on appelle step-up en beauté !

Sacramento Kings center Domantas Sabonis and Cleveland Cavaliers guard Darius Garland have been named the NBA Western and Eastern Conference Players of the Week, respectively, for Week 12 of the 2024-25 season (Jan. 6-12). pic.twitter.com/OF9cm7InNe

— NBA Communications (@NBAPR) January 13, 2025

Dans la Conférence Est, c’est Darius Garland qui rafle la mise. Même si les Cavs ont vu leur superbe série de 12 victoires consécutives s’arrêter dimanche contre Indiana, ils ont roulé sur la concurrence juste avant et le meneur de Cleveland en est l’une des raisons principales.

Garland a notamment brillé dans l’énorme choc remporté face à Oklahoma City (18 points, 7 passes, et bien clutch), avant d’exploser avec 40 points contre Toronto en l’absence de Donovan Mitchell.

Ils ont aussi reçu des votes :

Ouest : Devin Booker et Kevin Durant (PHX), DeMar DeRozan et Malik Monk (SAC), Anthony Edwards (MIN), Jaren Jackson Jr. (MEM), Alperen Sengun (HOU) et Russell Westbrook (DEN).

Est : Giannis Antetokounmpo (MIL), Cade Cunningham (DET), Tyrese Haliburton et Pascal Siakam (IND), Zach LaVine (CHI), Evan Mobley (CLE), Kristaps Porzingis et Jayson Tatum (BOS).

Source texte : NBA