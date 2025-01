Plus les nuits passent et plus il va falloir se rendre à l’évidence : les Pistons sont une équipe à prendre au sérieux. Prendre au sérieux étant une expression tout à fait relative, mais quand on a en tête le contenu des quinze dernières années de la franchise il est logique… de se réjouir.

Une de plus ! La dixième en douze matchs, la victoire n°21 de la saison, et un bilan de 21-19 avant même le MLK Day qui fait tout bizarre quand on sait que depuis quatre ans les 21 victoires représentaient un monde inatteignable… en avril.

Mais cette saison quelque chose a changé.

Quelque chose a changé, à commencer par le niveau incroyable de Cade Cunningham. Cette nuit encore, celui qui devrait devenir All-Star pour la première fois dans les prochaines semaines a été incroyable, répondant les yeux dans les yeux à Jalen Brunson. Les Knicks étaient il est vrai en back-to-back, mais les dernières saisons ce genre d’info ne représentait en rien un souci quand il s’agissait de tabasser Detroit. En 2025 le constat est tout autre, et cette nuit c’est donc bel et bien Cade et les Pistons qui ont fait la chanson à Jalen et aux Knicks pour conforter leur huitième place à l’Est.

Cade Cunningham SHOWED OUT at MSG 😤

36 PTS | 4 AST | 4 3PM | 51.9 FG%

The @DetroitPistons are winners of 10 of their last 12! pic.twitter.com/lzcbYi6jdC

— NBA (@NBA) January 14, 2025



Mais la future étoile n’est pas seule dans la galaxie Pistons, et cette nuit elle a été bien aidée par un Malik Beasley ultra-clutch, auteur de deux énormes tirs en quelques secondes dans la dernière minute du match. La brouette, de la glace dans les veines, appelez ça comme vous voulez mais le gars est chaud et sa fin de match représente fort bien le mood actuel dans le Michigan.

MALIK BEASLEY ICES IT FOR DETROIT 🧊

Back-to-back 3s in the final minute…

Pistons have won 10 of their last 12 👀 pic.twitter.com/RSHGwAbO7K

— NBA (@NBA) January 14, 2025



Nouvelle victoire pour Detroit, et une place au play-in tournament qui quitte progressivement le tiroir “utopie” pour celui des réelles possibilités. Il y a du chemin à faire, mais pensons déjà à celui qui a été parcouru depuis quelques années. Wow.