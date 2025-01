Magnifique match cette nuit entre les Rockets et les Grizzlies ! Le deuxième (Houston) a maté le troisième (Memphis) à l’issue d’un money time bouillant et aérien, et même si c’est un peu tôt, on prendrait bien rendez-vous avec tout ce beau monde… pour une série de Playoffs au printemps.

Si on était vieux, on dirait “qu’elle est belle cette jeunesse”.

Honneur aux vaincus, avec pour commencer un Jaylen Wells décidément très à son aise chez les adultes. Une fois de plus le rookie a assuré (14 points), tout en se coltinant avec le sourire Jalen Green toute la soirée. Et ne vous arrêtez pas aux 42 points de JG, Jaylen a été très, très présent défensivement. A ses côtés, Jaren Jackson Jr. fut moins productif en attaque car très ciblé au vu de sa forme actuelle, mais comme ce fit souvent le cas ces dernières années, JJJ et les Grizzlies ont donc pu s’appuyer sur les non moins jeunes Ja Morant et Desmond Bane, auteurs de 54 points en cumulé. Et si “le nain bodybuildé” y est allée de ses gros tirs, l’extraterrestre Ja a encore lâché quelques tours de magie…

OH MY GOODNESS JA MORANT 😱

A STEP INSIDE HALFCOURT… DRILLS IT 🤯 pic.twitter.com/eqzu1Mu4Jr

— NBA (@NBA) January 14, 2025

JA MORANT CRAZY FINISH. 🔥🔥

pic.twitter.com/dApgpx727W

— Hoop Central (@TheHoopCentral) January 14, 2025



Malheureusement pour les Grizzlies, il y a une âme incroyable cette saison à Houston, et la fin de match en est une nouvelle preuve. Les héros de la fin de match ? Amen Thompson et sa verticalité… vertigineuse, puis, évidemment, un Jalen Green absolument insaisissable et qui a même failli envoyer directement Zach Edey au paradis des géants.

JALEN GREEN ALMOST ENDED ZACH EDEY’S CAREER pic.twitter.com/X6EHES7Cpy

— Bradeaux (@BradeauxNBA) January 14, 2025



Celui-là n’est pas passé mais 13 autres sont rentrés cette nuit, dont un bon tiers dans un money time disputé dans une ambiance de folie. Amen Thompson a parachevé une de ses plus belles œuvres avec 19 points, 13 rebonds, 4 passes et 5 contres, Jalen Green a égalé son record en carrière avec 42 points, et au final la deuxième place à l’Ouest des hommes d’Ime Udoka ne souffre d’aucune contestation tant l’ensemble est solide, des deux côtés du terrain. Rockets are back, à confirmer bien évidemment au printemps, mais apprécions déjà le travail effectue chaque soir par les Texans.

Jalen Green scores 42 points on 72.2 FG% in the @HoustonRockets W!

He joins Hakeem Olajuwon as the only players in Rockets history to total 40+ PTS on at least 70 FG% in a game before turning 23 🤯 pic.twitter.com/F8PwLys5Sg

— NBA (@NBA) January 14, 2025