Les highlights d’Anthony Edwards (41 points) face aux Wizards

Il est pleine forme et la défense des Wizards a payé pour le savoir. Nous ? On vient d’écrire “défense” et “Wizards” dans la même phrase, il est donc peut-être temps de prendre quelques vacances.

C’est face aux Wizards, mais ça compte quand même.

De Saint-Quentin à Bordeaux en passant par Saint-Cloud, le match entre les Wolves et les Wizards étaient avant tout un “choc” entre Français. Rudy Gobert en phare du Minnesota, Alex Sarr et Bilal Coulibaly en lucioles de Washington. Mais si chacun de nos trois loulous ont fait leur match, discret mais efficace, c’est un autre genre de zozo qui a tiré son épingle du jeu cette nuit à la Capital One Arena.

Le Fly January d’Anthony Edwards

Après un début de saison décevant individuellement et collectivement, Anthony Edwards va bien mieux et cartonne depuis le début de l’année civile. Régulièrement mis à l’amende pour son vocabulaire fleuri, ça fait partie du personnage, le gamin a passé un cap dans le leadership et pousse les Loups à se surpasser, et même s’il ne fera pas d’un âne un cheval de course (entendez par là qu’il ne changera pas Julius Randle), on sent depuis quelques semaines que le groupe suit le chef, plutôt bon signe à mesure que les Playoffs vont se rapprocher même si la toute est encore longue.

Mais assez balbutié alors profitez plutôt de ces quelques minutes de basket un peu trop facile au pays de la défense permissive !