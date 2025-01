A défaut d’avoir sa chance avec le Thunder, le Français Ousmane Dieng continue de s’éclater à l’étage du dessous, en G League. Nouvelle grosse cette nuit pour Ousmane, qui a bien failli faire gagner le Blue face au 905 mais ça, honnêtement, tout le monde s’en fout.

Le Blue c’est le Oklahoma City Blue, le 905 c’est le Raptors 905 et son guerrier Quincy… Guerrier, guerrier qui a d’ailleurs pris cher sur une feinte du natif de Villeneuve sur Lot. Et dans ce choc (on n’en sait rien) de G League, si la franchise affiliée à celle des Raptors l’a emporté face à celle affiliée au Thunder, c’est bien le Français qui a tiré son épingle du jeu, une fois de plus.

29 PTS ⚡️ 5 REB ⚡️ 8 AST ⚡️ 3 3PM

Reigning G League Finals MVP Ousmane Dieng STUFFED the stat sheet tonight for the @okcblue! This was his third 25+ point game of the regular season. pic.twitter.com/CId7nZoHfN

— NBA G League (@nbagleague) January 14, 2025



Une fois de plus car depuis quelques semaines et son retour de blessure à la main, Ousmane se met bien avec le Blue, en attendant d’éventuels jours meilleurs avec l’une des meilleures (la ?) équipes de NBA, aux côtés de l’un des (le ?) meilleurs joueurs de la Ligue. Bien difficile de faire sa place dans un roster aussi carré, aussi en place, mais le jeune Français garde le rythme et c’est déjà une très bonne chose. Allez Ous, on lâche rien.