Cette nuit les Lakers ont rendu hommage à l’une de leurs légendes en retirant le n°21 de Michael Cooper. A chacun son Michael, et celui des Lakers n’était pas mal non plus.

Le match des Lakers cette nuit avait une importance triple.

1) Wemby était en ville, 2) c’était le retour au jeu pour la franchise de Los Angeles dans le climat bien difficile du moment pour les habitants de L.A. et 3) c’était aussi l’occasion de rendre hommage à l’une des nombreuses légendes des Lakers.

Cinq titres de champion, un DPOY et une place parmi les meilleurs défenseurs de l’histoire de la mythique franchise californienne. Michael Cooper est un géant et il a donc fort logiquement eu droit à l’hommage ultime cette nuit, quelques mois seulement après avoir été intronisé au Hall of Fame.

Une bonne grosse actu pour le “dawg” de la génération Show Time, et un jersey qui s’est élevé très haut dans la salle des Lakers sous les yeux de quelques autres légendes locales, Magic Johnson et Pat Riley en tête.

Un bon moment d’humanité alors que les Angelinos galèrent pas mal, des sourires que l’on avait plus vu depuis plusieurs jours, bref un peu de soleil et de bonheur dans la fumée ambiante, ça ne fait pas de mal, on prend.

MICHAEL COOPER’S NUMBER 21 IS OFFICIALLY RETIRED 🫡 pic.twitter.com/3T2NgNg8pC

— Lakers All Day Everyday (@LADEig) January 14, 2025

Michael Cooper est désormais bien entouré tout là-haut, et on notera également que Ronny Turiaf (qui portait jadis le 21 chez les Lakers) pourra également dire à la mif que son maillot est retiré tout en haut de la Crypto Arena. Un petit flex gratis, ça mange pas de pain.