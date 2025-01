Six matchs de basket cette nuit en NBA, avec notamment le retour du jeu à Los Angeles. Pas mal de choses à vous raconter, alors on vous propose d’arrêter de pinailler et d’envoyer le résumé.

Les résultats de la nuit NBA

Ce qu’il faut retenir

Les Français de la nuit

23 points, 8 rebonds, 5 passes, 3 steals et 2 contres pour Victor Wembanyama face aux Lakers

Sidy Cissoko et Armel Traoré n’ont pas eu le loisir de jouer le garbage time de Lakers – Spurs

11 points et 11 rebonds pour Rudy Gobert face aux Wizards

15 points et 3 passes pour Bilal Coulibaly contre les Wolves

13/3/5/2/2 pour Alex Sarr, qui a récupéré devant son public son trophée de meilleur rookie du mois de décembre

Pas de Pacôme Dadiet avec les Knicks face aux Pistons

Ousmane Dieng a performé en G League avec le Blue

5 rebonds, 1 passe, 1 steal et 2 contres pour Captain Batum avec les Clippers

Le highlight de la nuit

