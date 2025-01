Quelques Français squattaient cette nuit les parquets de NBA. On vous résume tout ça ?

Les résultats de la nuit NBA

Victor Wembanyama

Gros match de Wemby face à Anthony Davis et les Lakers. 23 points, 8 rebonds, 5 passes, 3 steals et 2 contres, et surtout une victoire très importante pour les Spurs en vue du classement.

Nicolas Batum

Retour au jeu pour Nico et les Clippers, avec une victoire qui fait du bien au moral. Pas de point marqué mais 5 rebonds, 1 passe, 1 steal et 2 contres, good job.

Rudy Gobert

11 points et 11 rebonds face à Alexandre Sarr, Bilal Coulibaly et les faibles Wizards. Productivité, défense et victoire, le tiercé parfait.

Alex Sarr

13 points, 3 rebonds, 5 passes, 2 steals et 2 contres pour le leader de la course au Rookie de l’année, qui a d’ailleurs récupéré devant son public son trophée de Rookie du mois de décembre. Il faut tenir !

Bilal Coulibaly

Du mieux cette nuit pour Bilal avec 15 points et 3 passes face aux Wolves.

Le programme NBA de ce soir