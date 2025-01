Nouvel affrontement entre LeBron James et Victor Wembanyama, le passé défiait le futur et au final, c’est la jeune génération qui a eu le dernier mot avec un succès des Spurs sur les Lakers.

LeBron James et Victor Wembanyama sont parmi les deux joueurs les plus populaires de la Ligue. Il est donc logique que chacun de leur affrontement soit un duel immanquable. La rencontre de la nuit dernière n’a pas fait exception.

On va commencer par le rayon des bonnes nouvelles côté Angelinos et ça va être rapide : Bronbron et Anthony Davis étaient en tenue et le maillot de Michael Cooper a été retiré.

Michael Cooper: Los Angeles born, raised, and immortalized. Welcome to the rafters, Coop. pic.twitter.com/Pc8BJuSpW9

Ceci dit, concentrons-nous sur le match. Cette rencontre laisse place – dans un premier temps – à un duel entre Wemby et AD. Les deux s’échangent les paniers minute après minute, mais ce sont les Lakers qui mènent de quasiment 10 points à la mi-temps.

Les Angelinos ont donc une première occasion de mettre les Spurs sous l’eau, mais il faut croire que les Texans sont plutôt forts en apnée parce qu’ils tiennent bons.

Jusqu’à la fin du 3ème quart-temps.

La bande de LeBron a toujours 10 points d’avance, mais elle va subir une déferlante à savoir un 13-3 sur sa tronche pour ramener les deux équipes à égalité avant le début du dernier acte. Un run pendant lequel Wemby se permet de claquer des moulins à vent en contre-attaque. Visiblement, il y en avait un qui s’échauffait en vue du All-Star Game.

VICTOR WEMBANYAMA WINDMILL. 🔥

pic.twitter.com/XeQq6AOX51

Dans leur lancée, les Spurs ne s’arrêtent pas en si bon chemin et continuent de tabasser les Lakers dans le quatrième quart-temps : un drive de Harrison Barnes par-ci, une bombinette de Chris Paul par-là et San Antonio s’envole pendant que les Lakers restent amorphes.

L’écart passe même au-dessus des 20 points et les Spurs s’imposent 126-102. Sur les 16 dernières minutes, les Texans ont passé un joli 52-18 histoire d’infliger une troisième défaite consécutive aux résidents de la Crypto.com Arena.

Côté San Antonio, cette victoire est à mettre sur le dos de la jeune garde. Si Victor Wembanyama plante 23 points, il est bien accompagné par ses deux copains Stephon Castle et Devin Vassell qui finissent eux-aussi à 23 points. Ce dernier peut même se targuer d’avoir calé un poster sur Anthony Davis. Bien joué bonhomme !

Devin Vassell elevates for the POSTER on Anthony Davis 🤯pic.twitter.com/GKcD0M90WV

Avec ce succès, les Spurs retrouvent le chemin de la gagne et un bilan positif de quoi se remettre en course pour le Play-In de l’Ouest.