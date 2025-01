En marge de la victoire des Wolves face aux Wizards la nuit dernière, Rudy Gobert a eu des mots très sympas pour son compatriote Bilal Coulibaly, qu’il a pu côtoyer en Équipe de France lors des derniers Jeux Olympiques. Morceaux choisis.

“Le ciel est la limite pour lui.”

Quand Rudy Gobert a été interrogé sur le potentiel de Bilal Coulibaly, il n’a pas hésité à encenser celui qui joue actuellement sa deuxième saison NBA aux Washington Wizards. Non seulement parce que le garçon de 20 ans a du talent et de grosses capacités athlétiques, mais surtout parce qu’il possède la mentalité qu’il faut pour maximiser ses qualités.

“Il adore le jeu, c’est un compétiteur, il n’a peur de personne, aucun moment ne l’effraie, et c’est l’un des plus gros bosseurs que j’ai vu. C’est fun de le voir grandir. C’est un bon gamin, il est vraiment humble, et j’essaye d’être là pour lui car j’adore voir quelqu’un avec un tel niveau de dévouement et l’aider.” – Rudy Gobert

De tels propos venant d’un joueur quatre fois vainqueur du trophée de Défenseur de l’Année (record NBA s’il vous plaît), ça pèse. Surtout que Bilal Coulibaly – comme Rudy – s’est fait une place dans la Grande Ligue avant tout grâce à sa défense, et qu’il commence à peine à vraiment grandir en attaque.

Rudy Gobert is the latest player to heap praise upon Bilal Coulibaly, his Team France teammate 🇫🇷

“He’s one of the hardest workers I’ve seen.”

Says that Coulibaly would get work in early in the morning during the Olympics, without being prompted 👀 pic.twitter.com/WTwVva6oQ1

— Bijan Todd (@bijan_todd) January 14, 2025

Rudy Gobert a ensuite apporté quelques détails pour illustrer la grosse éthique de travail de Bilal.

“Cet été, avec l’Équipe de France, il se levait très tôt le matin pour bosser. Vous voyez que ça vient de lui, il n’a pas besoin d’être poussé, il bosse parce qu’il aime ça, parce qu’il veut progresser.”

Malgré les résultats éclatés de Washington cette saison (32 défaites en 38 matchs), la progression de Bilal Coulibaly fait partie des rares sources de satisfaction dans la capitale US. Toujours responsabilisé face aux meilleurs attaquants adverses, Bilal a augmenté sa production statistique pour atteindre les 12,4 points, 5,2 rebonds et 3,4 passes de moyenne en 33 minutes par soir.

De bon augure pour son avenir et celui des Wizards, mais aussi pour les Bleus.

Source texte : Bijan Todd