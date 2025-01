La Draft NBA 2025 est prévue dans seulement quelques mois, mais la Ligue vient de dévoiler les dates des principaux événements qui précèdent la grande soirée du mois de juin.

Comme chaque année, au cours du mois de mai, différents événements en lien direct avec la Draft NBA sont organisés à Chicago. Voici les dates :

The NBA G League Combine, NBA Draft Combine and NBA Draft Lottery will take place in May in Chicago.

Il y aura d’abord le NBA G League Combine – rassemblant une cinquantaine de prospects pour des scrimmages – qui va se dérouler du 9 au 11 mai.

Lors de la semaine qui suit, du 11 au 18 mai, il y aura le traditionnel NBA Draft Combine, où les prospects sont testés individuellement et observés à la loupe. Évaluation physique, évaluation technique, interviews… tout est mis en place pour permettre aux scouts et dirigeants d’avoir le regard le plus précis possible sur chaque jeune joueur.

Enfin, le 12 mai aura lieu la fameuse Loterie NBA, qui permet de déterminer l’ordre des 14 premières équipes qui choisiront à la Draft. Quand la cuvée de prospects est suffisamment excitante, la Loterie représente un vrai événement. Ça tombe bien, c’est le cas cette année avec Cooper Flagg, considéré comme un prospect générationnel capable de changer la trajectoire de l’équipe qui le choisira (probablement) en numéro 1.

