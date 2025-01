Josh Hart (Knicks) : “On perd des matchs qu’on ne devrait pas perdre”

S’inclinant face aux Pistons d’un grand Cade Cunningham cette nuit, les Knicks ont perdu pour la cinquième fois en sept matchs. De quoi pousser Josh Hart à tirer la sonnette d’alarme.

Le week-end dernier, on soulignait le très mauvais bilan des Knicks face aux équipes “élite” de la NBA. Mais cette nuit au Madison Square Garden, New York n’a pas perdu contre un cador de la Ligue, mais face aux Detroit Pistons sur le score de 124-119.

Si la bande de Cade Cunningham est en forte progression cette saison, cette défaite à la maison fait tache.

“On perd des matchs qu’on ne devrait pas perdre” a déclaré Josh Hart. “Il faut qu’on trouve des solutions. On est à la moitié de la saison. On ne peut plus rien faire par rapport à la première moitié. Mais si on veut être l’équipe qu’on essaye de devenir d’ici à la fin de la saison, on doit commencer à corriger certaines choses dès maintenant.”

Depuis leur série de neuf victoires consécutives fin 2024, les Knicks ont perdu deux fois contre le Thunder (dont une raclée) tout en s’inclinant face à Chicago, une équipe d’Orlando décimée, et donc Detroit. Cela porte leur bilan à 26 victoires pour 15 défaites à la mi-saison.

Certains soirs, comme face à Milwaukee il y a deux jours, les Knicks ressemblent à un vrai candidat au titre sous l’impulsion de leur attaque de feu. Et d’autres soirs, comme souvent depuis le début de l’année 2025, les hommes de Tom Thibodeau ressemblent à une équipe friable, pas au niveau en défense et manquant cruellement de profondeur.

Cette irrégularité a de quoi poser des doutes sur la capacité de New York à rivaliser avec Boston et Cleveland en Playoffs. Si les Celtics – champions en titre – traînent un peu des pieds en cette saison régulière, ils restent logiquement favoris à leur propre succession. Quant aux Cavs, ils réalisent une campagne historique sous l’impulsion d’une attaque all-time et d’une défense Top 10 NBA.

Vous l’avez compris : si les Knicks veulent retrouver les Finales de Conférence pour la première fois depuis 2000, voire plus si affinités, ils devront clairement monter d’un cran lors de la deuxième partie de saison.

