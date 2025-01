À Los Angeles, le retour du basket comme échappatoire face à la tragédie

Cette nuit, les deux équipes NBA de Los Angeles – Lakers et Clippers – ont joué pour la première fois à domicile depuis le début des terribles incendies il y a une semaine. L’occasion pour les Angelinos de penser un peu à autre chose et de se retrouver ensemble face à la tragédie touchant actuellement la Cité des Anges.

Les Lakers ont perdu face aux Spurs cette nuit, les Clippers l’ont eux emporté contre Miami, mais les résultats sont presque anecdotiques au vu du contexte actuel à Los Angeles.

Face aux incendies ravageant L.A., le retour du basket (après les matchs reportés du week-end dernier) a néanmoins permis d’offrir une échappatoire aux Angelinos alors que toute notion de normalité a disparu ces derniers jours.

“Notre job, c’est de donner de la force, de l’espoir et du plaisir” a notamment déclaré le coach J.J. Redick, qui a perdu sa maison dans les incendies, en marge du match Lakers – Spurs. “Le sport marche bien quand l’équipe a une connexion avec la ville et les fans. C’est ce qu’ont les Lakers avec la ville de Los Angeles.”

Que ce soit à la Crypto Arena (salle des Lakers) dans le centre de la Cité des Anges, du côté d’Inglewood où se situe l’Intuit Dome (salle des Clippers), ou même à Glendale dans l’Arizona où les Los Angeles Rams (équipe NFL) ont dû déménager pour jouer leur match de Playoffs hier, le message était le même : “LA Strong”.

For LA 💙 pic.twitter.com/lYJmgjLYbg

— LA Clippers (@LAClippers) January 14, 2025

Alors que 24 personnes ont perdu la vie dans les incendies et que de nombreux quartiers – de Pacific Palisades à Altadena – ont pratiquement été rayés de la carte, la solidarité s’organise à Los Angeles pour faire face à cette terrible tragédie. Un élan de solidarité dans lequel le sport, et notamment le basket, a son rôle à jouer.

Cette nuit, les joueurs des Lakers et des Clippers portaient tous des t-shirts pour rendre hommage aux pompiers de Los Angeles et appeler à l’unité. Devant la Crypto Arena, un point de collecte de dons a été mis en place. La salle des Clippers accueillera quant à elle un concert dans quelques jours pour récolter des fonds pour les communautés dans le besoin. Enfin, les deux franchises de basket de Los Angeles ont tenu à s’associer à l’ensemble des équipes sportives de la Cité des Anges pour faire un don de 8 millions de dollars.

Here’s to the heroes protecting our community 💛 pic.twitter.com/QIovv7JRG9

— Los Angeles Lakers (@Lakers) January 11, 2025

Le retour du basket n’a évidemment pas fait disparaître les incendies. Ils continuent de faire des dégâts, certains n’étant toujours pas sous contrôle, et la ville de Los Angeles se retrouve face à un challenge immense auquel elle devra faire face pendant des semaines – voire des mois – jusqu’à retrouver un semblant de normalité.

Mais au moins, la balle orange est de nouveau là dans la Cité des Anges. Et en ces temps très difficiles, n’importe quelle échappatoire est la bienvenue.

Anthony Davis, star des Lakers :

“Une chose que nous avons apprise au cours du COVID, c’est que le sport redonne de la joie aux gens, même si c’est temporaire. Et nous étions impatients de rejouer au basket devant nos supporters. C’est une période difficile, mais nous allons la traverser ensemble.”

James Harden, star des Clippers originaire de Los Angeles :

“Toute la ville de Los Angeles doit se rassembler. On traverse des moments difficiles. Quelque chose qu’on n’a jamais vu auparavant. C’est crucial de rester ensemble et de s’entraider. Ensemble, on peut faire preuve d’unité et traverser tout ça.”

BIGGER THAN BASKETBALL ❤️#LAStrong pic.twitter.com/h7iQo9ktQO

— FanDuel Sports Network West (@FanDuelSN_West) January 14, 2025

