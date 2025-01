Jimmy Butler a retrouvé cette nuit l’équipe du Heat après sa suspension de sept matchs. Forcément, son retour a attiré tous les regards, encore plus que la performance collective de Miami contre Denver. Erik Spoelstra – coach du Heat – essaye tant bien que mal de focaliser l’attention sur le basket…

Avant le match opposant Miami à Denver la nuit dernière, Coach Spo a tenu à mettre les choses au clair.

S’il n’a pas ignoré la situation “complexe” dans laquelle se trouve le Heat actuellement avec Jimmy Butler, Erik Spoelstra ne veut pas qu’elle prenne le dessus sur le plus important à ses yeux : le terrain.

“Vous recherchez du drama, moi je cherche à préparer cette équipe à jouer à un haut niveau” a notamment déclaré Spo aux journalistes. “Et pour ce qui est des questions idiotes comme ‘Quelle est la température de la pièce ?’ ou ‘Comment se sentent les gens ?’, cela semble tellement dramatique. Nous sommes des professionnels, tout va bien. Nous sommes prêts pour le match de ce soir, et c’est la seule chose qui compte.”

C’est peut-être la seule chose qui compte pour Spoelstra, mais faire abstraction de la situation Jimmy Butler est un défi presque impossible maintenant que la star du Heat a retrouvé le groupe.

Erik Spoelstra’s very lengthy pre-game opening comments (without directly mentioning Jimmy Butler). pic.twitter.com/K5VpbE45Km

— Will Manso (@WillManso) January 17, 2025

Jimmy a scoré 18 points cette nuit dans la lourde défaite du Heat contre Denver, mais a démarré lentement. Spoelstra a logiquement été interrogé sur la prestation de son joueur. Parmi les questions posées : doit-il être plus impliqué en attaque afin qu’il retrouve un niveau d’engagement plus élevé qu’avant sa suspension ?

Très vite, Coach Spo a préféré porter son attention sur la performance collective du Heat, dominé par les Nuggets.

“Je sais quel type de storylines vous cherchez, mais je ne vais pas les nourrir. Ce soir, on s’est fait botter le cul. Je sais de quoi vous voulez parler. Je sais ce que j’ai vu sur le terrain. Défensivement, on n’est pas assez bons, et cela fait trois matchs que ça dure.”