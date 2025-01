C’était la grande nouvelle côté Miami : le retour de Jimmy Butler après ses sept matchs de suspension, mais on ne peut pas dire que le Heat a su fêter l’événement correctement avec cette lourde défaite face aux Nuggets, 133-113.

Changement de taille dans le 5 majeur de Miami, cette nuit, avec le comeback de Jimmy Butler pour défier Denver après ses sept matchs de suspension. Un début de match discret pour l’ailier qui n’inscrit que deux points sur ses 11 premières minutes.

En face, il y en a un qui n’a pas été discret du tout, c’est Nikola Jokic. Dès la fin du premier acte, il est déjà à 8 points, 7 rebonds et 5 passes, bien épaulé par les huit unités de Russell Westbrook.

Sur le deuxième quart-temps, c’est Jamal Murray qui sort de son trou pour torturer la défense de Miami et confirmer que ses 45 points face à Dallas n’étaient pas qu’un simple coup d’un soir.

À la mi-temps, il pointe à 20 puntos et Denver mène de 12 points.

Au retour des vestiaires, Jimmy Butler décide de passer la vitesse supérieure avec six points en cinq minutes soit autant que sur toute sa première période. On pense alors que ce match va enfin devenir intéressant, mais que nenni.

La braise Jimmy Butler s’éteint aussi vite qu’elle s’est allumée et Denver continue de dérouler face à une équipe du Heat impuissante. Pour symboliser cette impuissance de Miami, petit détour par leur terrifiante adresse à 3-points. Les joueurs de South Beach ont empilé les briques avec un joli (non) 9/33 de loin au coup de sifflet final.

Pour en revenir à la fin du 3ème quart, Nikola Jokic est déjà en triple-double et le dernier acte vire tout simplement à la boucherie.

Pendant que le Heat accumule les briques comme si on était sur un chantier, Denver déroule et finit par s’imposer aisément 133-113.

Nikola Jokic finit à 24 points, 12 rebonds, 10 passes et Jamal Murray à 30 points, 7 rebonds et 8 passes.

Pour son retour, Jimmy Butler n’a pas brillé avec 18 points à 7/15 au tir.