Si cette nuit était marquée par le grand retour de Jimmy Butler, un autre événement était à l’affiche avec le premier duel en presque trois ans et demi opposant LaMelo Ball à son frère Lonzo et c’est le Hornet qui est reparti avec la win.

Les frères Ball évoluent depuis maintenant plusieurs années en NBA, mais leurs duels peuvent se compter sur les doigts d’une main, la faute bien sûr aux nombreuses blessures qui ont frappées cette famille.

Cette nuit, les deux joueurs croisaient le fer pour la première fois depuis novembre 2021 et le duel a été super excitant.

On préfère vous prévenir tout de suite : les fans de défense, passez votre chemin, ce match n’était pas pour vous.

Cette rencontre entre Bulls et Hornets s’apparentait davantage à un joyeux bazar offensif, mais on s’est régalé quand même.

Dès que Lonzo est entré en jeu, il est parti défendre sur son frangin avant de lui mettre un tir depuis le parking sur la truffe.

Pendant que les deux frères s’échangent les coups, Charlotte et Chicago sont au coude-à-coude jusque dans le quatrième quart-temps où ce match est parti dans un grand n’importe quoi généralisé.

À l’entame de ce dernier acte, les Bulls ont 5 points d’avance, mais pour entamer cet ultime quart-temps de la meilleure des manières, Charlotte passe un 17-2 pour prendre 14 points d’avance.

On pense alors que les Frelons s’envolent vers la victoire, mais Chicago amorce un comeback. Sous l’impulsion d’un Nikola Vucevic absolument intenable (40 points, 13 rebonds), les Taureaux envoient un 12-0 pour revenir à deux longueurs, mais les Hornets tiennent bons.

Alors qu’il s’agit de l’une des plus mauvaises équipes de la Ligue dans le money-time, Charlotte ne plie pas et finit même par s’imposer 125-123.

Pour en revenir à notre duel entre frérots, LaMelo Ball finit à 26 points et 9 passes – on vous conseille de ne pas aller voir ses pourcentages – tandis que Lonzo plante 6 points, prend 3 rebonds et délivre 3 passes en 25 minutes.