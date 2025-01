Les Celtics traversent une période compliquée. Pour se rassurer un minimum, ils ont décidé d’exploser le Magic, 121-94.

Depuis un mois, on ne peut pas dire que ce soit la grande forme à Boston à l’image de ce bilan moyen de sept victoires pour sept défaites avec en point d’orgue de cette période de moins bien, cette sale défaite contre les Raptors causée – en partie – par une maladresse assez atroce à 3-points.

Les Celtics avaient donc des choses à prouver lors de cette rencontre face au Magic et ce fut chose faite, avec la manière !

Dès l’entame de match, Kristaps Porzingis démarre fort avec 9 points en quatre tirs sur quatre tentatives. Au terme du premier acte, les C’s mènent 35-28, mais le déluge ne fait que commencer.

Kristaps Porzingis has yet to miss tonight

6-6 from the field, 3-3 from three pic.twitter.com/h92iEOLGtF

— Noa Dalzell 🏀 (@NoaDalzell) January 18, 2025

Dans le deuxième quart-temps, Jayson Tatum prend feu. Pour démarrer ce coup de chaud, il passe – à lui seul – un 6-0 sur la truffe d’Orlando pour donner 10 points d’avance aux siens, mais il ne s’arrête pas là. JT inscrit les 12 premiers points des Celtics pour avoir 20 unités à la mi-temps dont 15 dans ce seul deuxième acte.

Boston mène de 12 points et le Magic a déjà la tête sous l’eau.

Au retour des vestiaires, les hommes de Joe Mazzulla ne laissent aucune bulle d’air à la franchise de Mickey. Si le premier quart-temps a été marqué par Kristaps Porzingis et le deuxième par Jayson Tatum, le duo continue de tabasser le Magic avec des drives, du midrange et des tirs du parking.

En bref, le Magic n’a littéralement aucune solution et voit l’écart se creuser minute après minute pour franchir la barre des 20 points et même celle des 30 en fin de rencontre. Pourtant, Paolo Banchero a essayé de sonner la révolte, mais cela a été insuffisant.

Depuis le début de ce résumé, on parle beaucoup de JT et de Kristaps, mais c’est, plus largement, tout le collectif de Boston qui a brillé. Les champions en titre ont tiré à 52,5% avec un joli 45,9% de loin. Il est difficile de lutter dans ces conditions.

Jayson Tatum tonight:

30 points

6 rebounds

4 assists

3 steals

12/21 FG

Light work. (via @realapp_) pic.twitter.com/QwyLed8Sgo

— Legion Hoops (@LegionHoops) January 18, 2025

Le Magic finit par s’incliner lourdement 121 à 94 et Boston retrouve le chemin de la victoire grâce à ce beau succès.