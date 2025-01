50% de victoires depuis un mois, les Celtics avancent au ralenti

À côté de la plaque cette nuit et battus par des Raptors pourtant au fond du classement, les Celtics traversent une période de turbulences. Depuis un mois, la franchise n’arrive plus à enchainer, avec un bilan tout juste équilibré sur la période.

Le champion Boston aurait-il attrapé froid en ce début d’année civile ? Après un début de saison idéal ou presque, le dernier lauréat du Larry O’Brien Trophy semble avoir toutes les peines du monde à enchainer. Entre la période des fêtes et les quinze premiers jours de 2025, c’est la soupe à la grimace pour les leprechauns. En prenant à partir du 20 décembre et une défaite face aux Bulls, Boston reste en effet sur 7 victoires et 7 défaites, soit un bilan de pile 50%. On est très loin du rouleau compresseur du début de saison et c’est bien largement inférieur au bilan global (70% de victoires actuellement).

Comment expliquer ce coup de moins bien alors ? Les blessures ? Si certains ont pu manquer un match ou deux durant les fêtes, les cadres sont tous en tenue depuis 2025. Il faut donc aller chercher ailleurs l’explication.

Sur les derniers matchs, l’attaque de Boston a plusieurs fois battu de l’aile. Sans doute la conséquence directe d’une stratégie offensive qui montre ses limites. Le canardage à 3-points peut vite devenir létal quand l’adresse est là mais les Celtics ont, malheureusement pour eux, tendance à faire all-in à longue distance, oubliant bien trop souvent d’attaquer le cercle ou de faire parler leurs qualités athlétiques pour aller chercher des points faciles près du cercle.

Avant le match face au Thunder, Boston n’était jamais descendu en-dessous des 100 points cette saison. Sur les 5 derniers matchs, c’est arrivé à 3 reprises (3 défaites). Et à chaque fois, on a une adresse catastrophique de loin. Symbole de ce coup de moins bien, Derrick White, qui a envoyé un 3/29 à 3-points lors de ses 4 derniers matchs.

Plusieurs fois, on a aussi souligné le fait que Boston avait du mal à trouver la solution quand l’équipe sentait le vent tourner au cours d’un match. Cette incapacité à prendre un coup et à en redonner deux à l’adversaire. Les Kings ont donné une leçon de réalisme dans le money time, le Thunder a aussi montré un plus gros mental dans l’adversité. Celui de Boston pose encore et toujours question.

Forcément, dans une équipe habituée à rouler sur la concurrence, c’est un constat qui fait mal. La défaite de cette nuit face aux Raptors a été la cerise sur le gâteau de la crise bostonienne. Perdre largement chez une équipe qui n’a gagné que 10 matchs cette saison, c’est quand même sacrément moche et indigne d’une équipe de ce statut.

Après la rencontre, plusieurs joueurs ont pris la parole pour appeler à la révolte. C’est notamment le cas de Kristaps Porzingis, dans des propos relayés par CBS News.

“J’ai trouvé que nous n’avions pas d’envie, pas de personnalité aujourd’hui en tant qu’équipe. C’est bizarre à dire. Nous avons des gens de caractère, mais les choses ne se passent pas comme nous le souhaitons. Nous sommes un peu lents ici et là.” « Nous avons des fortes personnalités et des forts caractères. Personne ne pointe du doigt. Nous savons que nous allons surmonter cette épreuve. Je le sais, nous le savons. Mais nous devons commencer à mieux jouer. Nous ne pouvons pas continuer à jouer comme si de rien n’était et nous attendre à ce que les choses s’améliorent vers la fin. C’est à nous de jouer. »

Jayson Tatum n’a pas fait non plus dans la langue de bois. Le capitaine du navire Celtics sait que les siens doivent faire mieux mais c’est ensemble qu’ils y arriveront.

“Nous traversons une période de merde en ce moment. C’est difficile, mais nous avons dit après le match que nous devions traverser cette période ensemble et nous serrer les coudes du mieux que nous pouvions. Il faut se faire confiance, comme on l’a toujours fait, et montrer notre vrai caractère.”

