Pau Gasol va intégrer le Hall of Fame de la FIBA en 2025

Monstre sacré du basket espagnol, Pau Gasol va faire son entrée au Hall of Fame de la FIBA ! Une juste récompense pour celui qui a accumulé les médailles avec la Roja sur la scène internationale pendant deux décennies.

Pau Gasol n’en a pas fini avec les hommages. Son maillot a déjà été retiré par les Los Angeles Lakers, il a aussi intégré le Hall of Fame de la NBA en 2023. Logique vu les accomplissements du bonhomme (2 titres NBA) ainsi que sa longévité sur les parquets.

Si Gasol était un sacré joueur aux US, c’est sans doute sur la scène FIBA, avec l’Espagne, que son rôle a été le plus déterminant. Leader de la génération dorée espagnole, Pau Gasol a fait main basse sur une énorme quantité de médailles internationales durant sa carrière. Champion du Monde en 2006, triple champion d’Europe, deux fois vice-champion olympique. Il avait aussi gagné deux médailles d’or avec les jeunes, pour un total de 13 médailles internationales.

De quoi s’assurer une place parmi les légendes de la FIBA et cette dernière ne l’a évidemment pas oublié. L’intérieur catalan va intégrer la cuvée 2025 du Hall of Fame de la FIBA. Il partagera l’affiche avec quelques visages qu’il a connu ici et là. Andrew Bogut, lui aussi champion NBA, est là pour sa longue carrière avec l’Australie. On retrouve aussi Mike Krzyzewski, l’ancien coach de Duke et de Team USA, qui avait conduit les Américains à trois médailles d’or olympique consécutives.

Chez les filles, on notera la présence de Dawn Staley, qui se voit là récompensée pour ses accomplissements tant sur le terrain qu’en tant que coach. L’ancienne meneuse a remporté quatre médailles d’or olympique avec Team USA.

C’est le 17 mai qu’aura lieu la cérémonie pour honorer la classe 2025 du Hall of Fame de la FIBA.

Source texte : FIBA