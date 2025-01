Seulement cinq matchs au programme ce soir en NBA mais un énorme choc avec ce Thunder – Cavaliers, les leaders des deux conférence ! Le Kings – Rockets en bout de nuit devrait aussi valoir le coup d’œil.

Le programme NBA du soir :

1h : Pistons – Pacers

1h : Wizards – Suns

1h30 : Thunder – Cavaliers

4h : Blazers – Clippers

4h : Kings – Rockets

Tous à OKC pour le choc des leaders de conférence !

Pas très compliqué de faire un choix aujourd’hui, avec tout simplement les deux meilleures équipes de la Ligue qui s’affrontent. Si Cleveland avait gagné la première manche dans l’Ohio, le Thunder compte bien prendre sa revanche à domicile, où l’équipe a remporté 17 de ses 19 matchs cette saison.

Pour Shai Gilgeous-Alexander, c’est un nouveau match XXL pour marquer encore plus de points dans la course au MVP. Certains joueurs des Cavs vont aussi vouloir marquer les esprits dans la course au All-Star Game, où Cleveland n’est pas gâté par les votants.

Mais aussi :

Pistons – Pacers, comme un parfum du début des années 2000, avec deux équipes du Top 8 et dans une très bonne dynamique.

Les Suns n’ont pas le droit de perdre à Washington sinon ça sentira vraiment la crise.

Les Clippers peuvent enchainer face à de faibles Blazers qui ne jouent que la Lottery.

Entre des Kings qui retrouvent des couleurs et des Rockets qui sont désormais solides dauphins à l’Ouest, on devrait avoir un match haut en couleurs.

Les Français en lice :

Alexandre Sarr et Bilal Coulibaly pour les Wizards.

Nicolas Batum avec les Clippers.

Potentiellement Rayan Rupert en cas de garbage time avec les Blazers.

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici