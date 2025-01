Dans quatre semaines tout pile, les équipes seront dans leurs dernières tractations avant de ne plus pouvoir récupérer de joueurs jusqu’à l’été. Vous l’aurez compris, on parle bien de la trade deadline ! Un mois pour changer la suite de la saison, un mois pour faire du ménage ou, à l’inverse, se renforcer en vue des Playoffs. Ça mérite bien une analyse, et on enchaîne avec les Suns !

La bague, à n’importe quel prix (ou presque)

Depuis l’acquisition des Suns par Mat Ishbhia, la franchise n’a pas spécialement regardé les comptes en banque avant de claquer des mille et des cent dans le recrutement de stars. Kevin Durant puis Bradley Beal, pour épauler Devin Booker dans sa quête de titre NBA après l’échec en Finales lors de la saison 2020-21. Seulement, entre les blessures des uns, les mauvaises passes des autres… et un manque cruel de supporting cast efficace notamment dans la peinture, le projet de Phoenix n’avance pas particulièrement bien.

À l’heure où ces lignes sont écrites, les Suns sont onzièmes à l’Ouest avec 19 victoires pour 20 défaites. Un bilan très loin des attentes, qu’il s’agisse de l’avis des fans, des médias spécialisés et de l’équipe elle-même. L’heure est au renforcement, avec des départs prévus mais aussi du recrutement. L’idée ? Inverser la tendance tant que les écarts avec le top 6 sont encore réduits. Dans quelques semaines, il sera déjà presque trop tard, sur les bases actuelles, pour prétendre à une place directement qualificative en Playoffs.

Jusuf Nurkic, parti pour rester ?

Le pivot des Suns est LE joueur a faire sortir du groupe, à en croire les dernières rumeurs autour de la franchise. L’arrivée de Nick Richards au poste de pivot est déjà un énorme indice, le tout étant désormais de voir comment Phoenix va réussir à marchander un joueur dont la cote n’est pas au beau fixe en NBA actuellement. Est-ce qu’il faudra l’accompagner de picks de Draft ? C’est ce que le marché attend, selon Evan Sidery (insider NBA). Et ça, ce n’est pas dans les plans de Phoenix.

The Suns will have a difficult time trading Jusuf Nurkic.

Teams want to extract most of Phoenix’s draft assets to simply take on Nurkic’s contract, which becomes a $19.4 million expiring this summer.

Phoenix could end up being stuck with Nurkic riding their bench all season. pic.twitter.com/SPR67DflWK

— Evan Sidery (@esidery) January 14, 2025

Bradley Beal, un dossier lié à Jimmy Butler ?

Dernièrement, ce sont les apports de Bradley Beal qui posent question. Son salaire (50 millions par saison) est énorme et toute tentative de transfert serait quoi qu’il arrive compliquée car le joueur possède une no trade clause dans son contrat qui lui permet de refuser un départ si la destination ne lui plaît pas.

Envoyé sur le banc dernièrement par Mike Budenholzer, les médias locaux de Phoenix parlent de signaux pour tenter de lui faire oublier sa no-trade clause. Le gros point noir qui traîne autour du joueur. Seulement, Beal et son entourage n’ont aucun intérêt à aller dans le sens de la direction.

Problème : selon Brian Windhorst de chez ESPN, les Suns seraient aujourd’hui la seule équipe à vouloir payer l’extension souhaitée par Jimmy Butler, point de discorde à Miami et source principale de son départ. En admettant que ce soit vrai, cela se ferait au prix du départ d’un des trois joueurs majeurs du groupe actuel. Et à ce jeu là, on a déjà identifié deux intouchables ici. La situation est donc bloquée. Comment envisager la suite ? Avec les mêmes acteurs principaux, sans doute.

À moins que. Une troisième équipe se glisse dans le deal et récupère Beal, pour qui le Heat n’a que très peu d’intérêt. Ainsi, Miami pourrait s’offrir des assets plus à son goût. La difficulté réside toutefois entièrement dans la recherche de ce troisième partenaire, qui aurait intérêt à récupérer Beal… et son salaire énorme. Le joueur aurait désigné les Lakers et les Nuggets comme destinations souhaitées, mais la difficulté du transfert sur les plans financiers et sportifs semble bien trop élevée pour un dénouement dans moins d’un mois. Attention, la NBA peut toujours nous surprendre.

Source : Arizona Republic, ESPN, Evan Sidery.