La saison des transferts a officiellement commencé ! À trois semaines de la NBA Trade Deadline, les Suns et les Hornets ont trouvé un accord envoyant Nick Richards à Phoenix.

La nouvelle a été annoncée par Shams Charania (ESPN) ce mercredi soir. Voici les détails du deal.

Les Suns récupèrent : Nick Richards, un choix de second tour de draft

Nick Richards, un choix de second tour de draft Les Hornets récupèrent : Josh Okogie, trois choix de second tour de draft

Here are the second round pick details sources tell @ShamsCharania and myself.

To Charlotte

2026 Denver 2nd

2031 Denver 2nd

2031 Phoenix 2nd

To Phoenix

2025 Denver 2nd

— Bobby Marks (@BobbyMarks42) January 15, 2025

Un jour après avoir laissé Onyeka Okongwu scorer 22 points avec 21 rebonds en sortie de banc chez les Hawks, les Suns se renforcent à l’intérieur, eux qui possédaient l’une des pires rotations de la NBA sur le poste de pivot. C’est l’ailier Josh Okogie, bon défenseur mais trop limité en attaque, qui a été sacrifié. Okogie était devenu éligible à un trade ce mercredi.

Nick Richards n’est pas une star mais un intérieur sous-estimé (et sous-payé, seulement 5 millions de dollars l’année) qui peut rendre bien des services. Cette année, il tourne à 8,9 points, 7,5 rebonds et 1,2 contre de moyenne en 21 minutes, le tout à 56% au tir. Il va apporter une dureté et un côté athlétique qui manquaient cruellement à la raquette des Suns.

Richards devrait rapidement prendre le poste de pivot titulaire, devant le prometteur rookie Oso Ighodaro. Mason Plumlee devrait lui retrouver le banc, où se trouve déjà Jusuf Nurkic (sorti de la rotation).

Pour rappel, les Suns ont aujourd’hui un bilan négatif (19 victoires – 20 défaites) et sont 11e à l’Ouest.

Suns land much-needed help at center with Richards, who’s averaged 11.3 points, 10.2 rebounds and 1.7 blocks in nine starts this season. He’s shot 65 percent from the field over the last four seasons, fifth-best in the NBA during that span (min. 800 attempts), per ESPN Research. https://t.co/OBZ1LIkBof

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 15, 2025

Côté Hornets, ce transfert n’est pas vraiment surprenant. Nick Richards était sur la liste des transferts, Charlotte voulant laisser les clés au jeune pivot Mark Williams. La franchise de Caroline du Nord continue de se renforcer en capital draft pour aider sa reconstruction.

Ce deal pourrait aussi permettre à l’intérieur français Moussa Diabaté de récupérer des minutes après s’être révélé en début de saison.

Source texte : Shams Charania

Grand vainqueur de ce trade : Moussa Diabate.

L’intérieur français a cartonné en début de saison, lorsque Nick Richards et Mark Williams étaient absents.

8 matchs à + de 10 rebonds en novembre, aucun depuis le retour des deux tours.

Du temps de jeu à venir pour Moussa.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 15, 2025